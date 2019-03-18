«Барыс» под началом Скабелки потерпел разгром от «Авангарда» в Кубке Гагарина, «Салават» вышел вперед в серии

18 марта состоялись третьи матчи полуфинальных серий Восточной конференции в Кубке Гагарина.



Фото: khl.ru

Уфимский «Салават Юлаев» захватил лидерство в противостоянии с екатеринбургским «Автомобилистом», лучшей командой Востока по итогам регулярного сезона, а омский «Авангард» вышел вперед в серии против казахстанского «Барыса», главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

Шайбы: 1:0 — В.Э.Ткачев (29.48), 1:1 — Кучерявенко (Трямкин, 44.43, в меньшинстве), 2:1 — Кемппайнен (В.Э.Ткачев, Умарк, 71.08, в большинстве). Броски: 43−42 (17−11, 10−12, 6−11, 10−8). Силовые приемы: 21−16 (5−2, 10−6, 5−7). Штраф: 4−14.

Победу уфимцам в овертайме принесло легионерское звено, реализовавшее удаление в стане гостей. При этом капитан «Салавата» швед Линус Умарк обновил клубный рекорд по числу набранных очков в Кубке Гагарина. В составе башкирской дружины он заработал в плей-офф 46 (12+34) очков в 47 матчах.

Андрей Мартемьянов (главный тренер «Автомобилиста»):

— Тяжелый матч, такое ощущение, что обе команды играли без обороны, благодарен вратарю, бригаде меньшинства. Много ненужных удалений, сами себя загоняли в эту ситуацию. Нападающим большие претензии, моменты есть, но надо забивать. Куда надо лезть, то там больно, тяжело. На пятак не пускали, да и сами особо не лезли. Хорошая игра по движению, моментам, не похожа на игру плей-офф, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Николай Цулыгин (главный тренер «Салавата Юлаева»):

— Соглашусь, что по счету можно сказать, что была закрытая игра, но она не была закрытой — много бросков со стороны обеих команды. Не могли долго забить в большинстве, хорошо, что использовали этот момент в овертайме. Главное — восстановиться и готовиться к следующему матчу, — сказал рулевой «Салавата».

«Авангард» — «Барыс» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Стась (Емелин, Бобков, 13.12, в большинстве), 2:0 — Шумаков (Бек, 22.57, в большинстве), 3:0 — Широков (Емелин, Чудинов, 35.07, в большинстве), 4:0 — К. Семенов (Стольберг, 43.40, 4 на 4), 5:0 — Франсон (Шумаков, Бек, 52.19, в большинстве 4 на 3). Броски: 31−20 (7−5, 11−9, 13−6). Силовые приемы: 13−18 (11−7, 0−8, 2−3). Штраф: 12−53.

«Барыс» подвели удаления. Четыре из пяти шайб казахстанская команда пропустила в меньшинстве, еще один гол — также в неравных составах, когда соперники играли в формате «4 на 4».

Отметим, что счет в поединке открыл бывший капитан сборной Беларуси Андрей Стась. Это его первый гол в плей-офф за два сезона в форме «Авангарда» и 5-я шайба во всех 119 матчах в составе омского клуба.

Примечательно, что на выезд в Уфу с «Барысом» отправился тафгай Дамир Рыспаев. Правда, в первом гостевом поединке он задействован не был.

Андрей Скабелка (главный тренер «Барыса»):

— Не могу сказать, что мы совсем провалили матч. Начали неплохо, первый период был довольно равный. Наверное, тот момент, когда мы играли в большинстве во втором периоде, стал поворотным. В неравных составах мы провалились: соперник практически все реализовал. Подвела дисциплина. Но с каким бы счетом ты ни проиграл — это всего лишь один матч и одна неудача. Почему приехал Рыспаев? А почему вы спрашиваете только про него? Помимо Дамира, мы взяли на этот выезд ряд других хоккеистов, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Боб Хартли (главный тренер «Авангарда»):

— Могу сказать браво своей команде. В первом периоде Зернов и Деарне уходили с площадки, им оказывали помощь врачи. Но это плей-офф: здесь силовая и жесткая игра. Настораживает лишь то, что во многих сериях идет игра в голову. У нас образовывались дыры, но другие хоккеисты невероятно отрабатывали за них. Из центральных форвардов остались только Стась и Семенов. Здорово отработала оборона. Этот матч стал для нас лучшим в серии в плане игры. Никто не расслабляется, впереди игры, мы не забываем, что «Барыс» выиграл дивизион Чернышёва в регулярном чемпионате, — сказал тренер «Авангарда».

20 марта в Уфе и Балашихе пройдут четвертые матчи полуфинальных серий Восточной конференции.

Ход серий (до 4 побед):

Восточная конференция

«Автомобилист» (Екатеринбург) (1) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 1:2 (0:1, 2:0, 1:2 ОТ).

«Барыс» (Астана) (2) — «Авангард» (Омск) (4) — 1:2 (1:3, 4:2, 0:5).

Западная конференция

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5) — 2:1 (4:1, 0:1 ОТ, 4:0).

СКА (2) — «Локомотив» (3) — 2:1 (1:0, 6:1, 1:3).

Четвертые матчи полуфинальных серий Западной конференции пройдут 19 марта в Москве и Ярославле.