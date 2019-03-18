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Рекомендации специалистов Кореличского РайЦГЭ научат правильно читать и считать срок годности товаров

18.03.2019 — Разное | Полымя  
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Рекомендации специалистов Кореличского РайЦГЭ научат правильно читать и считать срок годности товаровСрок годности – правильно читать и считать!

Срок годностисрок, по истечении которого товар (результат работы) считается непригодным для использования по назначению

(гл. 1, ст.1 закона “О защите прав потребителей”).

Указание в маркировке пищевой продукции срока её годности осуществляется с использованием следующих слов (п.4.7 статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»):

  • «годен до» с указанием часа, числа, месяца при сроке её годности до 72 часов;
  • «годен до» с указанием числа, месяца, года при сроке её годности от 72 часов до трех месяцев;

3)  «годен до конца» с указанием месяца, года или «годен до» с указанием числа, месяца, года при сроке её годности не менее трех месяцев;

4) «годен» с указанием количества суток, месяцев или лет либо при сроке годности до 72 часов слово «годен» с указанием количества часов;

5) слова «годен до», «годен», «годен до конца» в маркировке пищевой продукции могут быть заменены словами «срок годности», «употребить до» или аналогичными по смыслу словами.

После слов «годен до», «годен», «годен до конца» указывается или срок годности пищевой продукции, или место нанесения этого срока на упаковку.

Какой день является истечением срока продукта?

(примеры)

            Пример 1. Дата и время изготовления 0800 15.09.2018, годен до 0800 17.09.2018 – срок годности истекает 0759 17.09.2018.

            Пример 2. Дата изготовления продукта 15.09.2018, годен до 15.12.2018 – срок годности истекает 23.59 14.12.2018.

Пример 3. Дата изготовления продукта 09.2018, годен до конца 06.2019 – срок годности истекает 30.06.2019.

Пример 4. Дата изготовления продукта 09.2018, годен до 06.2019 – срок годности истекает 31.05.2019.

Пример 5. Дата изготовления продукта 15.09.2018, годен 2 года — срок годности истекает 15.09.2020.

Пример 6. Дата и время изготовления продукта 0800 15.09.2018, срок годности (годен) 72 часа – срок годности истекает 0759 18.09.18.

Пример 7. Дата изготовления продукта 15.09.2018, срок годности (годен) 3 месяца – срок годности истекает 15.12.2018.

По истечению срока годности в пищевых продуктах:

изменяются органолептические свойства (вкус, запах, вкус, внешний вид);

теряются их полезные качества;

начинается рост микроорганизмов, в том числе патогенных;

могут образовываться токсины.

Кореличский районный ЦГЭ

 
 
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Срок годности – правильно читать и считать! Срок годности — срок, по истечении которого товар (результат работы) считается непригодным для
 
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