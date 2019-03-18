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Концепция Национальной безопасности подписана президентом

18.03.2019 21:04 — Разное | БДГ  
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Постановление Совета безопасности «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» 18 марта подписал Александр Лукашенко.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Госорганы и другие организации должны руководствоваться положениями Концепции и работать с их учетом. Результаты реализации документа должны быть отражены в ежегодном докладе президенту Беларуси о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

Отмечается, что в Концепции учитываются замечания и предложения членов Совета безопасности, полученные во время рассмотрения проекта на заседании 12 марта.

В частности, усилены положения о подготовке кадров по информационной безопасности, использовании мировых рейтингов для оценки состояния безопасности, защите коммерческой, профессиональной, банковской тайн.

В документе указано, что на риски и вызовы в информационной сфере реагировать должны все без исключения государственные органы и организации в соответствии со сферой их деятельности, максимально полно и оперативно.

Концепция исходит из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире, основывается на соглашениях о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ, государств-членов ОДКБ, двусторонних соглашениях и иных обязательствах Беларуси в области международной информационной безопасности, учитывает основные положения актов международных организаций, в том числе резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, рекомендаций ОБСЕ.

 
 
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Постановление Совета безопасности «О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь» 18 марта подписал Александр Лукашенко.
 
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