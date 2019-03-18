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«В школе рисовал сердечки, а сейчас увлекся абстрактным экспрессионизмом»

18.03.2019 22:38 — Разное | Партизан  
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Белоруские спортсмены рассказали о своих хобби.

Шашистка, играющая на гитаре, гандболист, который увлекается абстрактным экспрессионизмом, баскетболист на спортивном мотоцикле… Корреспондент агентства «Минск-Новости» выяснил, как минские спортсмены проводят свободное время.

Гандболист и художник


Чуть более года назад в одном из интервью игрок минского СКА и сборной Беларуси Никита Вайлупов рассказал, что в свободное время рисует. Свой стиль спортсмен назвал абстрактным экспрессионизмом. Он не использует кисти для рисования. Просто бросает краски на холст руками, а затем доводит картину до ума с помощью шпателя, наждачки, резинового валика. Таким образом парень выражает эмоции, внутреннее состояние. А еще честно признается, что рисовать вовсе не умеет:

— Ни кота, ни собаку, ни натюрморт не изображу…

В школьные годы парень выводил во всех тетрадках сердечки, а потом старательно раскрашивал. Родители (мама — художник-любитель) отдали его в художественную школу. Но толку из этого не вышло — через месяц Никита ушел.

Зато сейчас увлекся художеством не на шутку. По его словам, дома скопилось около 80 работ. Часть из них он выставил на продажу в шоу-руме молодых и начинающих художников. Но рисует гандболист не для заработка. Дарит свои картины коллегам по команде и тренерам. Одну из них вручил на 80-летие легендарному тренеру СКА Спартаку Мироновичу. Прошлой зимой выставлял картины на благотворительном аукционе, а полученные средства перевел на счет минского Детского дома № 7.

Баскетболист и мотоциклист



О любви к мотоциклам игрок команды «Цмокi-Мiнск» и сборной Беларуси по баскетболу Евгений Белянков рассказывал не единожды. В 12 лет папа впервые прокатил его на «Минске». Через некоторое время разрешил проехать самостоятельно. В 15-летнем возрасте парень копил на новый велосипед. Папа об этом узнал и предложил приобрести мотоцикл. Вскоре купил сыну «Сузуки». После этого у Жени были еще две «Хонды». Баскетболист не только рассекает на мотоцикле, но и самостоятельно его ремонтирует, тюнингует.

На железном коне Евгений любит путешествовать. В 2017 году со своей возлюбленной отправился в вояж по Европе: побывали в Испании, Италии, Голландии, во Франции, в Сербии… Во время путешествия проехали 9,5 тыс. км.

Е. Белянков признается: однажды упал и выбыл из тренировочного ритма на неделю. Тренер был недоволен, мама переживала. Спортсмен после этого стал ездить осторожнее.

Шашистка и гитаристка


Победитель и призер чемпионатов мира, Европы по шашкам Анастасия Барышева не может без музыки и пения. Она давно окончила музыкальную школу по классу виолончели, но ее до сих пор приглашают играть на отчетных концертах учреждения. Спортсменке звонят за 4-5 месяцев и предупреждают об участии, после чего начинаются репетиции. Настя говорит, что дома у нее нет виолончели, зато имеются фортепиано и гитара. Она частенько играет для души классику и современные произведения.

Еще спортсменка любит петь. Организаторы чемпионатов мира об этом знают и порой просят что-нибудь исполнить на церемонии открытия. Ей предоставляют право выбора песни. Анастасия репетирует дома одна или в компании с младшей сестрой Лизой. Та тоже большая любительница петь, окончила музыкальную школу, но шашками не увлеклась.

Бадминтонистка и дизайнер одежды



Игрок национальной сборной по бадминтону и кандидат на участие во II Европейских играх Анастасия Чернявская шьет одежду. С детства ей нравилось делать все своими руками. Посещала школьные кружки по шитью игрушек, бисероплетению. Несколько лет назад девушка попробовала шить одежду, взяв в помощники видеоуроки и выкройки в Интернете. Получилось. Самое главное — понравилось. Правда, времени на это занятие почти нет: тренировки, тренировки, тренировки.

Чаще всего она шьет юбки, майки, блузки. Порой с декоративными элементами. Анастасия создает одежду для себя и друзей, но носить особо некогда. Выступать на международных турнирах удобнее в спортивной одежде, а надеть наряды собственного производства в Минске можно только в выходной или во время отпуска. В перспективе девушка мечтает создать свою линию одежды, но подчеркивает, что только по окончании спортивной карьеры.

Прыгун в воду и диджей


Про увлечение диджеингом медалиста чемпионатов Европы и участника третьих Олимпийских игр по прыжкам в воду Вадима Каптура стало известно относительно недавно. На его страничке в социальных сетях можно найти фото, где он в наушниках за аппаратурой. Вадим не скрывает, что любит музыку.

Корни увлечения уходят в юность, когда парень активно интересовался ночной жизнью города. Ему не очень нравились треки, которые крутили в клубах, поэтому решил взять дело в свои руки. Он следит за всеми музыкальными новинками, прослушивает материал и составляет свой плейлист. По направлению это ближе к дип-хаусу. Вадим не состоит резидентом ни в одном из минских клубов — совмещать спорт и диджейство невозможно. Но по выходным под настроение может крутить пластинки в разных заведениях (его творческий псевдоним DjSelf).

Справочно

Футболист Александр Глеб известен пристрастием к рыбной ловле, штангист Леонид Тараненко и стрелок Александр Газов — к охоте, биатлонистка Надежда Скардино — к вязанию, тайбоксер Виталий Гурков — к пению и игре на гитаре.

Фото из личного архива спортсменов


 
Теги: Минск
 
 
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