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Вторая попытка: французский музыкант Дидье Маруани подал иск к Киркорову на 4,2 млн долларов

18.03.2019 22:10 — Разное | Партизан  
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Французский композитор, один из пионеров электронной музыки Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на сумму 272 млн рублей (4,2 млн долларов).

Исковое заявление подано в Таганский районный суд Москвы по месту регистрации Киркорова.

Как сообщил журналистам адвокат Маруани Евгений Тарло, в песне Киркорова «Жестокая любовь» есть существенные заимствования из композиции Маруани Symphonic Space Dream.

«Эти (авторские) права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни — причем это основная часть песни, наиболее заметная, значительная, — использовали в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием «Жестокая любовь», — пояснил адвокат.

Это уже второй иск Маруани против Кирокорова о плагиате. В 2016 году французский музыкант подал аналогичное заявление в Мосгорсуд на сумму в 75 млн рублей, однако он не был принят из-за нарушения правил подсудности.

Тарло также сообщил, что его подзащитный намерен подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Александру Добровинскому, представлявшему интересы Киркорова в 2016 году.

По словам адвоката, в ходе прошлого процесса Добровинский оскорбил Маруани, назвав его вымогателем. Сумма иска составляет 15 млн рублей.

Сам Добровинский сказал Би-би-си, что пока не ознакомился с исками против Киркорова и его самого. «Я сам узнал об этом от журналистов, подробности мне пока неизвестны», — сказал он.

Миллион евро

29 ноября 2016 года Маруани был задержан в отделении Сбербанка в центре Москвы вместе со своим адвокатом Игорем Труновым. Вскоре оба они были отпущены.

Добровинский тогда сообщал, что Киркоров незадолго до этого обратился в полицию с заявлением о том, что Маруани и Трунов якобы вымогали у него 1 млн евро.

Адвокат Трунова Людмила Айвар, в свою очередь, называла задержание Маруани и его защитника провокацией со стороны Добровинского и Киркорова и отмечала, что российский певец ранее выражал готовность решить спор мирным путем и предложил провести встречу в Сбербанке.

За день до задержания Трунов также рассказал агентству ТАСС, что Киркоров и Маруани договорились о заключении мирового соглашения по поводу авторских прав на песню "Жестокая любовь".

Сам французский музыкант на следующий день после ареста созвал пресс-конференцию, где заявил, что считает действия российского певца западней.

Альбом Дидье Маруани Symphonic Space Dream, включавший и одноименную композицию, вышел в 2002 году.

В том же году на альбоме Филиппа Киркорова "Незнакомка" появляется баллада "Жестокая любовь", которую, согласно выходным данным диска, написал россиянин Олег Попков.


 
 
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Французский композитор, один из пионеров электронной музыки Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав к российскому певцу Филиппу Киркорову и композитору...
 
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