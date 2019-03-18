Вторая попытка: французский музыкант Дидье Маруани подал иск к Киркорову на 4,2 млн долларов

Исковое заявление подано в Таганский районный суд Москвы по месту регистрации Киркорова.





Как сообщил журналистам адвокат Маруани Евгений Тарло, в песне Киркорова «Жестокая любовь» есть существенные заимствования из композиции Маруани Symphonic Space Dream.





«Эти (авторские) права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни — причем это основная часть песни, наиболее заметная, значительная, — использовали в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием «Жестокая любовь», — пояснил адвокат.





Это уже второй иск Маруани против Кирокорова о плагиате. В 2016 году французский музыкант подал аналогичное заявление в Мосгорсуд на сумму в 75 млн рублей, однако он не был принят из-за нарушения правил подсудности.





Тарло также сообщил, что его подзащитный намерен подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к адвокату Александру Добровинскому, представлявшему интересы Киркорова в 2016 году.





По словам адвоката, в ходе прошлого процесса Добровинский оскорбил Маруани, назвав его вымогателем. Сумма иска составляет 15 млн рублей.





Сам Добровинский сказал Би-би-си, что пока не ознакомился с исками против Киркорова и его самого. «Я сам узнал об этом от журналистов, подробности мне пока неизвестны», — сказал он.





Миллион евро



