В Каракасе вновь пропал свет

По предварительным данным, на электрической подстанции, расположенной в промышленной зоне Клорис де Гуаренас в штате Миранда взорвались трансформаторы.





Официально местные власти пока не подтвердили отключение электричества и не назвали причину нового блэкаута в Венесуэле.





Национальная корпорация по электроэнергии Corpoelec подтвердила, что есть перебои в подаче электроэнергии, уточнив, что на одной из подстанций был пожар.



