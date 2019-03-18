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В Каракасе вновь пропал свет

18.03.2019 21:49 — Разное | Партизан  
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В энергосистеме Венесуэлы произошел новый сбой. Электричества нет в нескольких районах Каракаса и населенных пунктах рядом с ним, сообщают El nacional и El universal со ссылкой на местных жителей.

По предварительным данным, на электрической подстанции, расположенной в промышленной зоне Клорис де Гуаренас в штате Миранда взорвались трансформаторы.

Официально местные власти пока не подтвердили отключение электричества и не назвали причину нового блэкаута в Венесуэле.

Национальная корпорация по электроэнергии Corpoelec подтвердила, что есть перебои в подаче электроэнергии, уточнив, что на одной из подстанций был пожар.


 
 
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В энергосистеме Венесуэлы произошел новый сбой. Электричества нет в нескольких районах Каракаса и населенных пунктах рядом с ним, сообщают El nacional и El universal со...
 
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