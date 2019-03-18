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Пенсионерку, пропавшую в аэропорту, нашла милиция
Пенсионерка Татьяна Воробьёва, которая пропала без вести в Национальном аэропорту Минск, нашлась. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома в своем аккаунте в Твиттере.
"Женщина находилась у знакомых. Её здоровью ничего не угрожает", — информирует столичная милиция.
Об исчезновении 64-летней женщины милиция сообщила днём 18 марта. По информации правоохранителей, 14 марта женщина прилетела из Израиля, где была в паломничестве.
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Пенсионерка Татьяна Воробьёва, которая пропала без вести в Национальном аэропорту Минск, нашлась. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома в своем аккаунте в...
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