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Пенсионерку, пропавшую в аэропорту, нашла милиция

18.03.2019 21:49 — Разное | Партизан  
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Пенсионерка Татьяна Воробьёва, которая пропала без вести в Национальном аэропорту Минск, нашлась. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома в своем аккаунте в Твиттере.

"Женщина находилась у знакомых. Её здоровью ничего не угрожает", — информирует столичная милиция.

Об исчезновении 64-летней женщины милиция сообщила днём 18 марта. По информации правоохранителей, 14 марта женщина прилетела из Израиля, где была в паломничестве. В 23:33 она прошла таможенный контроль, и после этого о её местонахождении ничего не было известно.


 
Теги: Минск
 
 
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Пенсионерка Татьяна Воробьёва, которая пропала без вести в Национальном аэропорту Минск, нашлась. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома в своем аккаунте в...
 
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