Совмин утвердил порядок заключения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства

Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, условиях привлечения денежных средств при осуществлении долевого строительства.

"В частности, положением определен порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства, а также условия привлечения денежных средств при долевом строительстве", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Постановление касается граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для долевого строительства жилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов с использованием государственной поддержки и (или) с ограниченной прибылью застройщика.

Также в нем определены условия для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при долевом строительстве жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов и (или) иных объектов недвижимости без использования государственной поддержки и ограничения прибыли застройщика.

Постановление вступило в силу с 13 марта 2019 г. Действие документа не распространяется на объекты строительства, разрешительная документация на строительство которых дана до вступления его в силу.