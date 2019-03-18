Cборная Беларуси по футболу названа самой возрастной командой Европы

Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов, сообщил "Прессбол".

Составы всех участников евроотбора уже сформированы и озвучены. Еще возможны коррективы из-за внезапных повреждений, однако общую картину они существенно не изменят. А она такова, что даже одногруппники эстонцы, входящие в топ-10 возрастного рейтинга, моложе белорусов почти на два года!



Средний возраст сборных, стартующих в отборе на EURO'2020 (топ-10)

1. БЕЛАРУСЬ 29,6

2. Андорра 29,3

3. Литва 28,9

4. Исландия 28,8

5. Ирландия 28,4

6. Кипр 28,3

7. Болгария 28,1

Словакия 28,1

9. Швеция 28,0

10. Эстония 27,9

В этом списке сборные Англии и Германии занимают 52-е и 53-е места соответственно (25,2 — 25,3).

В мире сборная Беларуси входит в топ-5 самых возрастных национальных команд.