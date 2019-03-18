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Cборная Беларуси по футболу названа самой возрастной командой Европы
Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов,
Составы всех участников евроотбора уже сформированы и озвучены. Еще возможны коррективы из-за внезапных повреждений, однако общую картину они существенно не изменят. А она такова, что даже одногруппники эстонцы, входящие в топ-10 возрастного рейтинга, моложе белорусов почти на два года!
1. БЕЛАРУСЬ 29,6
2. Андорра 29,3
3. Литва 28,9
4. Исландия 28,8
5. Ирландия 28,4
6. Кипр 28,3
7. Болгария 28,1
Словакия 28,1
9. Швеция 28,0
10. Эстония 27,9
В этом списке сборные Англии и Германии занимают 52-е и 53-е места соответственно (25,2 — 25,3).
В мире сборная Беларуси входит в топ-5 самых возрастных национальных команд.
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Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов, сообщил "Прессбол".
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