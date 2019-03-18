Бизнес будет доверять государству тогда, когда начнут решать его конкретные проблемы





На протяжении длительного времени нерассмотрение и нерешение проблем бизнес-сообщества вызвало у него недоверие к государству.

Отношения государства и бизнеса – тема многогранная.

Несмотря на то, что вроде бы и приняты решения, направленные на стимулирование развития бизнеса в стране (декреты №7 и 8), многие проблемы предпринимателей пока остаются до сих пор нерешенными.

По мнению аналитиков «Либерального клуба», в стране уже создана достаточно разветвленная система представительства интересов бизнеса: это и бизнес-союзы, и общественное обсуждение, и консультативно-совещательные структуры. Однако, количество инструментов не всегда говорит о качественном диалоге между бизнесом и государством, подчеркивают эксперты.

Особенно много проблем в сфере поддержки бизнеса в регионах.

Глава Минского областного Совета по развитию предпринимательства, генеральный директор инкубатора предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» Сергей Найдович назвал лишь несколько из них.

Он отметил, к примеру, что на областном совете по развитию предпринимательства из всех членов совета удается собрать только 30% самих бизнесменов. Он констатировал, что предприниматели в советах вроде бы как есть, но реально работает из них только часть.

«Что касаемо районных советов по развитию предпринимательства, а в некоторые районы мы уже выезжали, я хочу отметить, что предприниматели заявляют о проблеме и на этом ставят точку. И это не просто предприниматель, который торгует на рынке, это зачастую директор завода, частного предприятия, – поделился Сергей Найдович. – Они говорят так: я проблему поднял, вы ее решайте. А иногда они даже не знают, как эту проблему сформулировать».

Случается, что вообще некоторые проблемы тянутся годами и до сих пор не решены, говорит он.

«Бывает и такое, что предприниматель один борется с проблемой годами и, конечно, от него веет негативом, поэтому должна быть совместная работа с бизнес-союзами», – признал Сергей Найдович.

С проблемой – сразу в Администрацию президента

«Что касается бизнеса и его участия в этом диалоге с государством, тут проблема на проблеме. Многие бизнесы, входящие в советы по развитию предпринимательства и ОКС, рассматривают это как дополнительную нагрузку», – рассказал заместитель председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей Игорь Санкин.

Затронул он и тему полномочий советов. Он признал, что, к сожалению, советы не обладают никакой экспертной и другой силой, которая позволяла бы им решать многие вопросы, касающиеся подготовки проектов и т.д., не говоря уже о конкретных проблемах.

«При наличии консультативно-совещательного статуса совета по развитию предпринимательства, возникает вопрос, а что он может? Система вертикали построена таким образом, что ни Молодечно, ни Новогрудок, ни Борисов не способны решить на своем уровне вопрос, который относится к республиканской сфере. Без поддержки на областном уровне это решить невозможно», – отметил Игорь Санкин.

Исполнительный директор белорусского союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скрипцов также обратил внимание на проблему, когда единственный способ решения какого-то проблемного вопроса – это обращение сразу в Администрацию президента.

«При возникновении каких-то вопросов мы зачастую пишем и обращаемся только в Администрацию президента, и только этот метод зачастую помогает», – рассказал он.

«У каждого министерства есть своя сфера влияния, и, если откровенно, у каждого из них есть своя мощь и ресурс, и зачастую некоторые ведомства просто отмахиваются, когда к ним обращается менее статусное министерство. Поэтому только когда обращаешься в Администрацию (президента – ред.), и она дает указание разобраться, проблема может быть решена», – пояснил Скрипцов.

Вот поэтому и по другому ряду причин, считает он, до нормального уровня диалога государства и бизнеса в Беларуси еще далеко.

Как мотивировать местных чиновников?

Эксперты признали, что для того, чтобы проблемы бизнеса на местах разрешались быстрее, нужно активнее включать чиновников из района в данный процесс. Они должны быть сами заинтересованы в развитии бизнеса в своем районе.

Как заметил Сергей Найдович, из 118 районов 115 у нас дотационных, и, по его словам, сложилась такая интересная позиция, что регионам сегодня легче попросить, чем заработать.

«Мне стало интересно почему? Оказалось, если району удастся что-то заработать, дотации урежут. То есть нужно сделать так, чтобы эти деньги все-таки у района остались», – сказал он.

Что же нужно сделать, чтобы заинтересовать чиновников и замотивировать их развивать предпринимательство в регионе? По мнению Найдовича, необходимо привязать показатели МСП к зарплате чиновников, которые занимаются экономикой региона.

Главное – рассмотрение конкретных проблем

В целом, рассуждая об эффективной диалоговой площадке между бизнесом и государством, председатель РСПП Александр Швец, заметил, что эффект от такого диалога будет только тогда, когда будут рассматриваться конкретные проблемные вопросы бизнеса, особенно регионального.

«Если в течение длительного времени проблемы предпринимателей не рассматриваются, а на несправедливость и незаконность не реагируют местные органы власти, - все это порождает недоверие и раздражение со стороны бизнес-сообщества», – пояснил он.

«Это хорошо, что появился Декрет №7 и №8, но в стране очень централизованная вертикаль власти, и пока власть не определиться с тем, что ей действительно необходимо и интересно решать проблемы бизнеса и развивать деловую активность, и не начнет претворять это через какие-то конкретные действия в жизнь, бизнес ничего сделать не сможет», – полагает Александр Швец.

Создать атмосферу доверия можно, подчеркнул он, для этого нужно лишь начать рассматривать конкретные случаи, и сделать работу над ошибками, как бизнесу, так и государству.