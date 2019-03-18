ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бизнес будет доверять государству тогда, когда начнут решать его конкретные проблемы

19.03.2019 00:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Бизнес будет доверять государству тогда, когда начнут решать его конкретные проблемы

На протяжении длительного времени нерассмотрение и нерешение проблем бизнес-сообщества вызвало у него недоверие к государству.

Отношения государства и бизнеса – тема многогранная.

Несмотря на то, что вроде бы и приняты решения, направленные на стимулирование развития бизнеса в стране (декреты №7 и 8), многие проблемы предпринимателей пока остаются до сих пор нерешенными.

По мнению аналитиков «Либерального клуба», в стране уже создана достаточно разветвленная система представительства интересов бизнеса: это и бизнес-союзы, и общественное обсуждение, и консультативно-совещательные структуры. Однако, количество инструментов не всегда говорит о качественном диалоге между бизнесом и государством, подчеркивают эксперты.

Особенно много проблем в сфере поддержки бизнеса в регионах.

Глава Минского областного Совета по развитию предпринимательства, генеральный директор инкубатора предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО» Сергей Найдович назвал лишь несколько из них.

Он отметил, к примеру, что на областном совете по развитию предпринимательства из всех членов совета удается собрать только 30% самих бизнесменов. Он констатировал, что предприниматели в советах вроде бы как есть, но реально работает из них только часть.

«Что касаемо районных советов по развитию предпринимательства, а в некоторые районы мы уже выезжали, я хочу отметить, что предприниматели заявляют о проблеме и на этом ставят точку. И это не просто предприниматель, который торгует на рынке, это зачастую директор завода, частного предприятия, – поделился Сергей Найдович. – Они говорят так: я проблему поднял, вы ее решайте. А иногда они даже не знают, как эту проблему сформулировать».

Случается, что вообще некоторые проблемы тянутся годами и до сих пор не решены, говорит он.

«Бывает и такое, что предприниматель один борется с проблемой годами и, конечно, от него веет негативом, поэтому должна быть совместная работа с бизнес-союзами», – признал Сергей Найдович.

С проблемой – сразу в Администрацию президента

«Что касается бизнеса и его участия в этом диалоге с государством, тут проблема на проблеме. Многие бизнесы, входящие в советы по развитию предпринимательства и ОКС, рассматривают это как дополнительную нагрузку», – рассказал заместитель председателя Республиканского союза промышленников и предпринимателей Игорь Санкин.

Затронул он и тему полномочий советов. Он признал, что, к сожалению, советы не обладают никакой экспертной и другой силой, которая позволяла бы им решать многие вопросы, касающиеся подготовки проектов и т.д., не говоря уже о конкретных проблемах.

«При наличии консультативно-совещательного статуса совета по развитию предпринимательства, возникает вопрос, а что он может? Система вертикали построена таким образом, что ни Молодечно, ни Новогрудок, ни Борисов не способны решить на своем уровне вопрос, который относится к республиканской сфере. Без поддержки на областном уровне это решить невозможно», – отметил Игорь Санкин.

Исполнительный директор белорусского союза «Гильдия пивоваров» Владислав Скрипцов также обратил внимание на проблему, когда единственный способ решения какого-то проблемного вопроса – это обращение сразу в Администрацию президента.

«При возникновении каких-то вопросов мы зачастую пишем и обращаемся только в Администрацию президента, и только этот метод зачастую помогает», – рассказал он.

«У каждого министерства есть своя сфера влияния, и, если откровенно, у каждого из них есть своя мощь и ресурс, и зачастую некоторые ведомства просто отмахиваются, когда к ним обращается менее статусное министерство. Поэтому только когда обращаешься в Администрацию (президента – ред.), и она дает указание разобраться, проблема может быть решена», – пояснил Скрипцов.

Вот поэтому  и по другому ряду причин, считает он, до нормального уровня диалога государства и бизнеса в Беларуси еще далеко.

Как мотивировать местных чиновников?

Эксперты признали, что для того, чтобы проблемы бизнеса на местах разрешались быстрее, нужно активнее включать чиновников из района в данный процесс. Они должны быть сами заинтересованы в развитии бизнеса в своем районе.

Как заметил Сергей Найдович, из 118 районов 115 у нас дотационных, и, по его словам, сложилась такая интересная позиция, что регионам сегодня легче попросить, чем заработать.

«Мне стало интересно почему? Оказалось, если району удастся что-то заработать, дотации урежут. То есть нужно сделать так, чтобы эти деньги все-таки у района остались», – сказал он.

Что же нужно сделать, чтобы заинтересовать чиновников и замотивировать их развивать предпринимательство в регионе? По мнению Найдовича, необходимо привязать показатели МСП к зарплате чиновников, которые занимаются экономикой региона.

Главное – рассмотрение конкретных проблем

В целом, рассуждая об эффективной диалоговой площадке между бизнесом и государством, председатель РСПП Александр Швец, заметил, что эффект от такого диалога будет только тогда, когда будут рассматриваться конкретные проблемные вопросы бизнеса, особенно регионального.

«Если в течение длительного времени проблемы предпринимателей не рассматриваются, а на несправедливость и незаконность не реагируют местные органы власти, - все это порождает недоверие и раздражение со стороны бизнес-сообщества», – пояснил он.

«Это хорошо, что появился Декрет №7 и №8, но в стране очень централизованная вертикаль власти, и пока власть не определиться с тем, что ей действительно необходимо и интересно решать проблемы бизнеса и развивать деловую активность, и не начнет претворять это через какие-то конкретные действия в жизнь, бизнес ничего сделать не сможет», – полагает Александр Швец.

Создать атмосферу доверия можно, подчеркнул он, для этого нужно лишь начать рассматривать конкретные случаи, и сделать работу над ошибками, как бизнесу, так и государству.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На протяжении длительного времени нерассмотрение и нерешение проблем бизнес-сообщества вызвало у него недоверие к государству.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Барыс» под началом Скабелки потерпел разгром от «Авангарда» в Кубке Гагарина, «Салават» вышел вперед в серии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика