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19 марта. События и люди

19.03.2019 05:21 — Разное | Аргументы и факты  
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19 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - День святого Иосифа (День отца).

Международный день клиента.

Всемирный день социальной работы.

ПРИМЕТЫ:

Аркадий. В этот день прилетают аисты. Если в этот день мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков. Стучит дятел - к поздней весне.

РОДИЛИСЬ:

1813 Давид ЛИВИНГСТОН, английский исследователь Африки, первооткрыватель озера Виктория.

1900 Жан Фредерик ЖОЛИО-КЮРИ, французский физик, Нобелевский лауреат 1935 года по химии (вместе с женой Ирен КЮРИ).

1907 Яков Иосифович ДЖУГАШВИЛИ, лейтенант, старший сын И.В. СТАЛИНА. Погиб в немецком концлагере.

1930 Борис Тимофеевич ШТОКОЛОВ, российский оперный певец (бас).

1949 Валерий Яковлевич ЛЕОНТЬЕВ, российский певец, манси по национальности. Родился в семье оленеводов и зоотехников. Он перепробовал массу профессий, был почтальоном, электриком, портным. Жена, Людмила ИСАКОВИЧ, по профессии - грумер (стилист животных), живёт в США.

1950 Надежда Георгиевна БАБКИНА (ЗАСЕДАТЕЛЕВА), российская певица. Потомственная волжская казачка. Имеет три высших образования. У неё сын Даниил от первого брака, внук и две внучки. Гражданский муж Бабкиной - певец Евгений ГОР (ГОРШЕЧКОВ), 1980 г.р.

1955 Уолтер Брюс УИЛЛИС, американский актёр. Признался, что вряд ли стал актёром, если бы ему не пришлось избавляться от заикания. Родился в Германии. В молодые годы Брюсу приходилось подавать коктейли в захолустном баре, работать охранником на химическом заводе, стричь газоны, выгуливать чужих собак и даже рекламировать джинсы. Последнее, по его признанию, было самым унизительным. У Уиллиса от двух браков пять дочерей. Его рост 183 см.

1987 Ларс ХАУГЕН, норвежский хоккейный вратарь. Выступал за клуб «Динамо» (Минск). Рост 183 см, вес 83 кг.

1997 Рута МЕЙЛУТИТЕ, литовская пловчиха.

СОБЫТИЯ:

721 до н.э. Первое описанное солнечное затмение наблюдали в Вавилоне.

1474 В Венеции был принят закон об охране изобретений - первый в мире закон об охране авторского права.

1927 В штате Вашингтон (США) мясник обнаружил в желудке цыплёнка шесть самородков золота.

1934 Совхозник Митрофан НИКИТИН открыл огонь из револьвера по гробу В. ЛЕНИНА в Мавзолее.

1953 Впервые по телевидению показали церемонию вручения премии «Оскар».

1955 В техасской баптистской больнице в 00 часов 46 минут родилась девочка Каролин УАРТОН, которую в 1 час 15 минут (через 29 минут после рождения) похитила женщина, переодетая медицинской сестрой. Каролин стала персонажем «Книги рекордов Гиннесса» как самая маленькая из похищенных детей в истории человечества. Похитительница и ребёнок так и не были найдены.

1994 На Гонконгском государственном аукционе за рекордную сумму ($13 млн) был продан автомобильный номер «9».

1994 В Японии приготовили омлет из 160 тысяч яиц площадью 128,5 квадратных метра.

2007 Взрыв метана на угольной шахте «Ульяновская» в России. Спасено 93 человека, число погибших составило 106 человек, судьба четырёх горняков осталась неизвестной.

2016 Катастрофа самолёта Boeing 737 в Ростове-на-Дону: 62 погибших.

 
Теги: Минск
 
 
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Давид ЛИВИНГСТОН, Валерий ЛЕОНТЬЕВ, Надежда БАБКИНА, Брюс УИЛЛИС и другие.
 
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