Красный или синий? Снова о проблесковых маячках и культуре их применения в ГАИ

Март оказался богат на транспортные резонансы. Сначала - печальное ДТП с ребенком, затем - запутанная авария с автомобилем ГАИ и такси, споры о которой среди интернет-пользователей ведутся до сих пор. И наши читатели присылают различные видеозаписи с регистраторов, напоминающие вышеперечисленные ситуации. Совсем недавно мы обсуждали поведение пешехода, который смело переходил дорогу на красный свет (кстати, водитель тоже свою порцию обвинений в комментариях получил).





И вот у нас появилось новое видео. Казалось бы, довольно обычная ситуация: экипаж ГАИ нашел (или догнал) нарушителя и, по всей видимости, занимается оформлением протокола. Но посмотрите, что происходит:

Возможно, не сразу бросается в глаза, что именно здесь не так. А все потому, что водители уже привыкли к этому. Инспекторы ГАИ , наверное, тоже. Но происходит следующее: все автомобили в потоке останавливаются. И правильно делают! Ведь пункт 28 главы 6 ПДД гласит, что:

Приближаясь к стоящему транспортному средству оперативного назначения с включенным маячком красного цвета, водитель должен остановиться, не доезжая до транспортного средства оперативного назначения. Продолжить движение можно после разрешения регулировщика или выключения маячка красного цвета.

Но насколько логично в данной ситуации вынуждать останавливаться все автомобили? На наш взгляд, необходипость в этом полностью отсутствует. Просто зачастую водители автомобилей ГАИ «забывают», что нужно либо выключить красный маячок, либо каким-то образом подать соответствующий разрешающий сигнал. С их стороны это выглядит как неуважением к остальным участникам дорожного движения. Ведь автомобиль нарушителя остановлен, начат административный процесс - зачем вводить в заблуждение остальных автомобилистов и препятствовать их движению?

Мелочь, скажете вы? Можно и потерпеть? Можно. Но такое халатное отношение к маячкам в частности, к сожалению, иногда перерастает вот в такие серьезные ДТП в целом.

И да, возвращаясь к аварии с ГАИ и такси хочется снова вспомнить ПДД .

Пункт 25 главы 6: Водители транспортных средств оперативного назначения с включенными маячками синего или синего и красного цветов при условии обеспечения безопасности дорожного движения могут отступать от требований светофоров, дорожных знаков и дорожной разметки, а также подпункта 9.8 пункта 9 , подпункта 10.4 пункта 10 , главы 9 (кроме пунктов 56 и 57 ), глав 10–15, 17–19 настоящих Правил.

А что же кроется за ключевыми словами «обеспечение безопасности дорожного движения»? Снова возвращаемся к ПДД:

Пункт 2.4 главы 1: безопасность дорожного движения — состояние дорожного движения, обеспечивающее минимальную вероятность возникновения опасности для движения и дорожно-транспортного происшествия.

Это именно то, что ГАИ всегда требует от водителей других спецавтомобилей в виде «скорой помощи», МЧС или газовой службы: включать маячки заблаговременно и при этом отступать от ПДД только убедившись в безопасности маневра!

Безусловно, сейчас в ГАИ проведут усиленную профилактику по использованию спецсигналов, поведению на дороге, водительской этике и т.д. Достанется и водителям других служб. Но хватит ли этой профилактики на будущее? Жизнь покажет... Но мы снова и снова призываем всех участников дорожного движения (и пешеходы тоже сюда относятся!): будьте внимательны на дороге! Даже при разрешающем сигнале, вашем полном преимуществе и уверенности в своей правоте - смотрите по сторонам, адекватно оценивайте дорожную обстановку и лучше лишний раз уступите дорогу какому-нибудь «летуну»! Так вы обезопасите свою жизнь и сможете избежать попадания в печальные сводки новостных ресурсов. Берегите себя!