|
Укротила технику: лучшей женщиной-трактористкой в Удмуртии стала белоруска
19.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Удмуртии прошли соревнования по
Преодоление трассы на скорость, стрельба и штрафные круги – здесь все как в настоящем биатлоне, только вместо лыж и палок – руль и огромные колеса тракторов. Водители демонстрировали чудеса пилотирования. Преодолевали препятствия и ездили змейкой. Всего на дистанцию вышли 30 сельхозмашин.
В женском заезде лучше всех неповоротливую технику укротила белоруска Елена Орлова с 30-летним стажем. Она работает водителем-испытателем на Минском тракторном заводе. Орлова в гонке опередила местную жительницу-тракториста Марину Панькову и министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову, информирует
Победителем среди мужчин стал главный инспектор Инспекции гостехнадзора Удмуртии Алексей Марков.
Также на мероприятии устроили выставку новых моделей сельхозтехники «Трактор. Верный. Надежный. Друг», выставку-конкурс народных умельцев, ярмарку и концерт. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тракторном боулинге и квесте. Тракторное шоу посетили порядка пяти тысяч зрителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Удмуртии прошли соревнования по тракторному биатлону. В этом году к местным водителям присоединились участники из Минска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)