Укротила технику: лучшей женщиной-трактористкой в Удмуртии стала белоруска

В Удмуртии прошли соревнования по тракторному биатлону . В этом году к местным водителям присоединились участники из Минска. Они приехали на тракторах «Беларусь-82» и увезли на родину один из главных призов.

Преодоление трассы на скорость, стрельба и штрафные круги – здесь все как в настоящем биатлоне, только вместо лыж и палок – руль и огромные колеса тракторов. Водители демонстрировали чудеса пилотирования. Преодолевали препятствия и ездили змейкой. Всего на дистанцию вышли 30 сельхозмашин.

В женском заезде лучше всех неповоротливую технику укротила белоруска Елена Орлова с 30-летним стажем. Она работает водителем-испытателем на Минском тракторном заводе. Орлова в гонке опередила местную жительницу-тракториста Марину Панькову и министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольгу Абрамову, информирует БЕЛТА .

Победителем среди мужчин стал главный инспектор Инспекции гостехнадзора Удмуртии Алексей Марков.

Также на мероприятии устроили выставку новых моделей сельхозтехники «Трактор. Верный. Надежный. Друг», выставку-конкурс народных умельцев, ярмарку и концерт. Кроме того, желающие могли поучаствовать в тракторном боулинге и квесте. Тракторное шоу посетили порядка пяти тысяч зрителей.