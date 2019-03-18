Находясь в областной больнице, я зашла в церковь на территории этого лечебного учреждения. В храме святителя Луки разговорилась со священником, который сказал: «В Волковыске служит Александр Богдан. Горячий парень». Я сразу не поняла, что значит «горячий». Может, эмоциональный, вспыльчивый? Теперь знаю: это горячая вера в Бога.

В городе часто можно увидеть высокого, худощавого мужчину, идущего быстрым шагом. Отец Александр многое успевает сделать. Конечно, основная его деятельность – церковные службы. Люблю проповеди этого священника. Каждое слово он пропускает через ум и сердце.

Каждую неделю о. Александр проводит встречи с молодёжью, которые проходят в помещении воскресной школы. На одной из встреч побывала я. Вместе со студентами заполняла тест по профориентации. Было интересно проверить, правильно ли я выбрала профессию. Такие встречи – замечательная возможность пообщаться со священником, получить ответы на вопросы, которых так много в этом возрасте.

Есть такое правило: «Когда тебе плохо, помоги тому, кому хуже». Когда у меня были проблемы, о. Александр пригласил меня вместе со студентами посетить детский дом. Мы часто не знаем, как сделать доброе дело. Оказывается, можно просто придти, принести что-то вкусное, вещи и даже поиграть с воспитанниками детского дома. Священник организовал подвижные и логические игры, которые увлекли детей и взрослых. Казалось, этот изумительный летний день перенёс меня в детство.

Отец Александр проводит беседы с учащимися на самые актуальные темы. Мне довелось присутствовать вместе со своими учениками на лекции об абортах. Священник не только рассказал об этом страшном грехе. Были использованы многочисленные стенды, которые никого не могли оставить равнодушным.

Когда я работала в школьном лагере, пригласила о. Александра провести беседу в моём отряде. Священник рассказал о Ефросинье Полоцкой, ответил на вопросы детей. «Что было самым интересным в лагере?» - спросила я у одного из учеников. Он ответил: «Беседа со священником». Очень интересной была экскурсия по Свято-Петро-Павловскому собору.

В соборе действует клуб православного общения. Сюда приходят люди разного возраста и разных профессий. На заседаниях о. Александр объясняет Священное Писание. Здесь обсуждают темы, которые волнуют участников клуба.

А ещё Александр Богдан преподаёт на катехизаторских курсах, выступает в обществе анонимных алкоголиков и в Школе выживания, посещает людей с ограниченными возможностями и ведёт блог «Дневник приходского священника».

Часто думают, что батюшка только выполняет требы. Каждый священник – миссионер. Он поможет лучше понять православие тем, кто давно крещён, но далёк от церковной жизни. Воцерковление не обходится без кризисов. Помним, что кризис всегда нужно пережить, чтобы перейти на новый уровень. Что делать, если в своей духовной жизни человек зашёл в тупик? Конечно, обратиться к священнику за советом.

Каждый человек – целая вселенная. Как говорил Сократ: «В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить». Вера в Бога пробуждает в человеке всё доброе, заставляет светиться солнце, которое есть в каждом из нас.

Татьяна Соколова

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