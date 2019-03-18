Модель с синдромом Дауна из Минска снялась в гламурной фотосессии для конкурса моделей

Модельное агентство нестандартных моделей K&Q Models объявило фотоконкурс на звание своего официального лица. Среди участниц в роли модели себя пробует девочка-подросток с синдромом Дауна. Тане Филонец 14 лет, она учится в минской общеобразовательной школе и с детства мечтает стать моделью.

— Таня давно просила меня помочь ей стать моделью. Сейчас же у нее начался переходный возраст, все чаще возникают вопросы о красоте и сомнения в себе, — прокомментировала мама девочки Екатерина. — Не знаю, чем все обернется, но дочка реально кайфует от процесса фотосъемки, изучения позирования, модельного этикета и так далее, но главное — она раскрывается и происходит рост личности.



Фото: Лиана Сосиновская







Фото: Виктория Шидловская



Фото: Сергей Аринохин







Конкурс состоит из трех этапов: фэшн-съемка, фото в стиле модельных тестов и фотосессия в стиле бьюти. Состязание за право называться лицом агентства продлится до конца марта, в нем участвует девять девушек. Чтобы проголосовать за понравившуюся модель, нужно поставить «лайк» под фото в социальных сетях модельного агентства.