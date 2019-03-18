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Модель с синдромом Дауна из Минска снялась в гламурной фотосессии для конкурса моделей
Модельное агентство нестандартных моделей K&Q Models объявило фотоконкурс на звание своего официального лица. Среди участниц в роли модели себя пробует девочка-подросток с синдромом Дауна. Тане Филонец 14 лет, она учится в минской общеобразовательной школе и с детства мечтает стать моделью.
— Таня давно просила меня помочь ей стать моделью. Сейчас же у нее начался переходный возраст, все чаще возникают вопросы о красоте и сомнения в себе, — прокомментировала мама девочки Екатерина. — Не знаю, чем все обернется, но дочка реально кайфует от процесса фотосъемки, изучения позирования, модельного этикета и так далее, но главное — она раскрывается и происходит рост личности.
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Девочке-подростку 14 лет. Она мечтает стать профессиональной моделью
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