Уникальный и нетипичный. Смотрите, каким будет жилой комплекс на Советских Пограничников в Гродно

Новый жилой комплекс на 290 квартир разместится по улице Советских Пограничников. На месте частной жилой застройки будет построен ультрасовременный комплекс. Его разработкой занимались столичные специалисты. Вдохновлялись, по словам архитекторов, похожими домами в Швейцарии, Дании, Китае, рассказывает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: grodnoplustv.by

Комплекс для Гродно нетипичный. Здесь будет предусмотрена свободная планировка квартир, большая площадь остекления, а еще панели из которых будет построен новый дом, имеют особую конструкцию и состав. Они более «теплые» по сравнению с теми панелями, из которых сегодня строятся гродненские дома.

Архитекторы обещают, что фасад будет выполнен из разных видов бетона, сделает комплекс не просто жильем, но и своеобразным арт-объектом.

Территория, прилегающая к комплексу, будет полностью свободной от машин за счет отдельного паркинга.

Еще один дом, который разрабатывали столичные архитекторы, будет построен около торгово-развлекательного центра «Тринити» по улице Янки Купалы.

— Девятнадцатиэтажка на Янки Купалы имеет достаточно интересные архитектурные решения. Конструкции, применяемые данной компанией в принципе — не новые, но улучшенные — как в плане эксплуатации, так и достаточно интересные в модульной сборке. Строить дом будет «Гроднопромстрой», — рассказал начальник отдела строительства Гродненского горисполкома Дмитрий Синица.