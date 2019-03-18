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Депутат Базанов заявил, что бесплатно будет руководить федерацией футбола

19.03.2019 08:09 — Разное | Tut.by  
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Единственный кандидат на пост главы АБФФ, депутат, полковник и ветеран войны в Афганистане Владимир Базанов в интервью корреспондентам газеты «Прессбол» Александру Добрияну и Владимиру Пирогу рассказал, что не допустит коммерческих проектов за счет детей, и заявил, что в случае своего избрания председателем федерации футбола не будет получать зарплату за эту работу. Выборы руководителя АБФФ намечены на 27 марта.


Владимир Базанов. Фото: house.gov.by

— Важный вопрос: по примеру большинства предшественников вы намерены руководить Домом футбола дистанционно?

— Позвольте для начала вас подкорректировать: если уж приду руководить, то не Домом футбола, а федерацией футбола. Общался на этот счет со спикером Палаты представителей. В случае моего избрания председателем АБФФ остаюсь депутатом и зарплату получаю только в парламенте. До истечения срока моих полномочий все остается как было. Но при этом девяносто процентов времени отдаю работе именно в федерации.

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— В любых видах спорта руководителю трудно без административного ресурса. Вам как парламентарию его хватит?

— Думаю, да. В целом же здесь должны сочетаться все ресурсы, лишь бы они шли на благо футбола. И, разумеется, на законных основаниях.

— Вы связаны с нашим футболом последние пятнадцать лет. Что изменилось в нем за этот период?

— Многое, и в лучшую сторону. Например, по инфраструктуре, в чем — как уже говорил — велика заслуга Румаса. При Сергее Николаевиче построено немало современных искусственных полей, возведены манежи в Гродно и Бресте. Скоро они появятся в Гомеле, Витебске и Могилеве. Манеж — это большое дело: погода ни на что не влияет. А вообще, для меня важно, чтобы наши мальчишки могли ежедневно тренироваться в комфортных условиях.

— И хорошо бы еще не за деньги.

— Эту проблему надо решать. Если меня изберут, буду лично ездить и заниматься ею на местах. Не допущу каких-то коммерческих проектов за счет детей. Парень одарен от природы, а его мама, например, не может заплатить. И он не попадет в футбол — и не получит шанс стать звездой.

А вернувшись к вашему предыдущему вопросу, нельзя не отметить БАТЭ — нашего многолетнего лидера и к тому же играющую команду. При Викторе Гончаренко она побеждала «Баварию». Сейчас Алексей Бага, который выступал в роли футболиста и в Бресте, уже тренером одолел дома «Арсенал». Да, было сложно, но ведь в целом смотрелись здорово! Вот и другим нужно поднажать, ориентироваться на этот уровень.

Скажем, «Шахтер» вроде всегда крепок, а что-то не получается в еврокубках. К сожалению, только раз дошел до раунда плей-офф Лиги Европы, где достойно сражался с ПСВ. Правда, в минувшем сезоне горняков не упрекнешь. Им попался серьезный соперник в лице польского «Леха», которому наша команда уступила лишь в дополнительное время. Настоящая рубка, в которой ребятам чуть не хватило везения. Его и хочу пожелать в нынешней еврокубковой кампании — БАТЭ, «Шахтеру», минскому «Динамо». И, конечно, четвертому полпреду, который определится по результатам розыгрыша Кубка Беларуси.

— Ваше отношение к тому, что в чемпионате Беларуси россияне теперь не считаются легионерами?

— Положительное. Тем более это ответный ход с нашей стороны, а не однобокое решение. И вот вам свежий пример: разве плохо с БАТЭ за «Ислочь» сыграл Адамс? Нормальные тренеры и руководители выберут талантливого человека не в ущерб своим. А если белорус на конкретной позиции выглядит лучше, то легионера звать не станут. Не вижу причин для беспокойства: дескать, россияне будут здесь зажимать наших футболистов, — сказал Владимир Базанов.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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