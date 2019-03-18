Автоподсчет. Сколько стоит ездить на самом «народном» седане Volkswagen Polo

Модель VW Polo седан российского производства долгие годы лидировала на белорусском рынке и лишь недавно уступила позиции более молодым конкурентам. Но даже при этом машину все равно можно смело считать народной. AUTO.TUT.BY подсчитал, во сколько обойдется содержание VW Polo при условном пробеге 90 тысяч километров за 3 года эксплуатации.

Критерии отбора следующие: выбирается популярная модель в популярной версии. Затем мы изучаем, что предлагается в списке оснащения этой версии, сколько стоит страховка КАСКО, во сколько обходится каждое ТО за 3 года (при условном ежегодном пробеге 30 тысяч километров). Считаем, сколько литров топлива будет сожжено, если автомобиль эксплуатируется в условном среднем цикле (город/трасса). Итоговая сумма позволит вам оценить уровень затрат на фоне конкурентов.

Стоимость покупки

VW Polo предлагается в трех комплектациях, базовая Trendline стоит 24 400 рублей — это будет модификация с 90-сильным 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач. Но базовая версия довольно скромно оснащена, нет даже кондиционера, поэтому рассматривать мы будем самую популярную — Polo Drive стоимостью 28 870 рублей. В этой версии за оснащение краснеть не приходится, нет разве что легкосплавных колесных дисков. Но зато есть ESP, камера заднего вида, автоматический кондиционер и так далее.





Характеристики

Российский VW Polo в базовой версии оснащается 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем (90 и 110 л.с.), который может сочетаться либо с механической, либо с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Альтернатива — 1,4-литровый TSI мощностью 125 л.с., который можно заказать как с механической, так и с преселективной роботизированной коробкой передач (DSG).

Наиболее популярным у Polo является версия со 110-сильным мотором и «механикой», поэтому указываем ее характеристики. Разгон с места занимает 10,4 секунды, максимальная скорость составляет 191 км/ч. Расход топлива по трассе составляет 4,6 литра на 100 километров, в городе — 7,8 литра, условный средний — 5,8 литра. Объем багажного отделения — 460 литров, дорожный просвет — 170 мм.

Гарантия

Гарантия завода-изготовителя на VW Polo составляет 5 лет или 100 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантия на кузов от сквозной коррозии — 12 лет, гарантия на лакокрасочное покрытие — 3 года.

Обязательные расходы

Стоимость страховки КАСКО при оформление у дилеров VW составит порядка 1010 рублей (3,5%), оплату можно производить поквартально. Страховка оформляется в USD, по курсу НБРБ на день оплаты.

Страхование гражданской ответственности (водитель старше 25 лет, стаж вождения больше 2 лет, прописан в Минске) обойдется в 78,68 рублей в год, — за три года получится 236,04.

Технический осмотр для 3-летней эксплуатации нам придется проходить два раза — и это обойдется примерно в 60 рублей (стоимость по Минску незначительно отличается). Транспортный налог (для авто массой от 1,5 до 2 тонн) при прохождении технического осмотра придется оплачивать на 4 года (2 раза на 2 года), по 153 рубля за каждый год. Пока исходим, разумеется, из действующих ставок. Итого, техосмотр и налог за три года встанут нам в 519 рублей.

Техническое обслуживание





Межсервисный интервал для VW Polo составляет 15 тысяч километров, таким образом, при условном пробеге в 100 тысяч километров нам придется пройти 6 ТО. Точнее, даже 7 — потому что для Polo требуется еще и «нулевое» ТО, при пробеге 3 тысячи километров, где производится замена масла и масляного фильтра.

Важный момент: у любого клиента есть возможность сэкономить на обслуживании, воспользовавшись «Сервисным контрактом», пакетным предложением на ТО. В него может быть включено от 2 до 5 ТО. Чем больше ТО в пакете — тем больше выгода. К примеру, на 5 ТО скидка составляет 25%.

Стоимость ТО — 176,76 рубля.

ТО-1 (15 т. км) — 327,60 рубля.

ТО-2 (30 т. км) — 375,18 рубля.

ТО-3 (45 т. км) — 327,60 рубля.

ТО-4 (60 т. км) — 611, 43 рубля (с заменой свечей зажигания и поликлинового ремня).

ТО-5 (75 т. км) — 327,60 рубля.

ТО-6 (90 т. км) — 375,18 рубля.

К расходам на ТО также прибавляем стоимость передних тормозных колодок. При таком пробеге они явно потребуют замены. Запчасти и работа обойдутся в 294 рубля.

Топливо

Расходы на топливо составляют существенную часть стоимости содержания автомобиля, и даже при дорогом ТО отдельные модели могут помочь вам сэкономить за счет низкого расхода. Средний расход бензина у 1,6-литрового 110-сильного VW Polo составляет 5,8 литра на 100 километров пути, таким образом, при условном пробеге в 90 тысяч километров нам понадобится 5220 литров 95-го бензина. И с учетом последнего подорожания бензина он обойдется нам в сумму 8 247,6 рубля.

Итоговая сумма расходов

Подведем итоги. Если сравнить с двумя предыдущими гостями нашей рубрики, Skoda Octavia и Lada Vesta SW Cross , то сразу заметно, что Polo дороже в обслуживании — и сами ТО стоят дороже, и плюс еще и «нулевое» нужно делать. Но зато 1,6-литровый 110-сильный Polo экономичнее, особенно если сравнить с Lada. Поэтому общая сумма расходов — 12 827,35 рубля, или 356,31 рубля в месяц. Пока это минимальная сумма, но отметим, что разница все равно не так глобальна.