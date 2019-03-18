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За и Против: оформлять ли пенсионное страхование

19.03.2019 07:42 — Разное | Myfin  
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За и Против: оформлять ли пенсионное страхование
фото: Myfin.by

Очень краткий ликбез

В Беларуси величина пенсии зависит от среднемесячной заработной платы работника, но выплачивается она из доходов тех, кто в настоящий момент работает и платит пенсионные взносы.

Система пенсионных накоплений имеет другие принципы:

 
 
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Попробуем подсчитать, какую пенсию мы будем получать, если оформим договор пенсионного страхования, и в рамках проекта За и Против проанализировать, насколько это...
 
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