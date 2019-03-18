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За и Против: оформлять ли пенсионное страхование
Очень краткий ликбез
В Беларуси величина пенсии зависит от среднемесячной заработной платы работника, но выплачивается она из
Система пенсионных накоплений имеет другие принципы:
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Попробуем подсчитать, какую пенсию мы будем получать, если оформим договор пенсионного страхования, и в рамках проекта За и Против проанализировать, насколько это...
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