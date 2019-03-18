В свою очередь средний чек в белорусской рознице составил 12,5 рубля (год назад – 11,2 руб.).
Оптовый товарооборот вырос до 14,9 млрд. руб., или в сопоставимых ценах -100,1% к январю – февралю 2018 года, сообщает Белстат.
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Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале вырос на 5,1%
19.03.2019 08:22 — Разное | Аргументы и факты
В свою очередь средний чек в белорусской рознице составил 12,5 рубля (год назад – 11,2 руб.).
Оптовый товарооборот вырос до 14,9 млрд. руб., или в сопоставимых ценах -100,1% к январю – февралю 2018 года, сообщает Белстат.
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В абсолютном выражении розничный товарооборот за два первых месяца текущего года достиг планки 7 миллиардов рублей.
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