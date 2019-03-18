|
Егор Герасимов выбыл в квалификации турнира в Майами
Белорус Егор Герасимов выбыл в квалификации крупного турнира в Майами категории ATP Masters 1000 с призовым фондом 8 359 455 долларов.
В 1-м отборочном раунде Егор Герасимов (№ 135 ATP) в трех сетах уступил первой ракетке Уругвая Пабло Куэвасу (№ 85 ATP), имеющему в квалификации 7-й номер посева — 6:2, 4:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 44 минуты.
С основной сетки начнет выступление в Майами первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 110 ATP). В 1/64 финала его соперником будет итальянец Томас Фаббиано (№ 90 ATP).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорус Егор Герасимов выбыл в квалификации крупного турнира в Майами категории ATP Masters 1000 с призовым фондом 8 359 455 долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)