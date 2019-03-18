Егор Герасимов выбыл в квалификации турнира в Майами

Белорус Егор Герасимов выбыл в квалификации крупного турнира в Майами категории ATP Masters 1000 с призовым фондом 8 359 455 долларов.



Фото с сайта tennis.by

В 1-м отборочном раунде Егор Герасимов (№ 135 ATP) в трех сетах уступил первой ракетке Уругвая Пабло Куэвасу (№ 85 ATP), имеющему в квалификации 7-й номер посева — 6:2, 4:6, 2:6. Поединок продолжался 1 час 44 минуты.

Герасимов — П. Куэвас — 6:2, 4:6, 2:6 Эйсы: 5−3. Двойные ошибки: 5−2. Попадание первой подачи: 59% — 69%. Выигрыш первой подачи: 73% (32 из 44) — 67% (41 из 61). Выигрыш второй подачи: 48% (15 из 31) — 56% (15 из 27). Реализация брейк-пойнтов: 33% (2 из 6) — 60% (3 из 5). Все выигранные очки: 48% (79 из 163) — 52% (84 из 163).

С основной сетки начнет выступление в Майами первая ракетка Беларуси Илья Ивашко (№ 110 ATP). В 1/64 финала его соперником будет итальянец Томас Фаббиано (№ 90 ATP).