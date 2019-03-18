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«Женщины лучше мужчин». Разная красота белорусок в работах Игоря Ткаченко - без комплексов и фотошопа

19.03.2019 08:40 — Разное | Tut.by  
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— Я учился в аспирантуре Института технологии металлов НАН Беларуси. А после работал на минском вагоноремонтном заводе. Конечно, если бы у меня была машина времени, стоило вернуться назад и заняться фотографией намного раньше, — улыбается фотограф Игорь Ткаченко.

LADY решила познакомить вас с его работами, потому что:

  • Игорь не хочет фотошопить морщинки, растяжки и целлюлит;
  • Обычные женщины интересуют его больше, чем модели из глянца;
  • Он уверен, что женщины лучше мужчин.

Согласитесь, даже последний пункт… как-то располагает! Даем вам возможность познакомиться с автором этой бесценной мысли, а заодно посмотреть на прекрасных белорусок, которые на снимках Игоря выглядят не хуже звезд календаря «Pirelli».








Модель Татьяна: @salon375

— За пять лет работы фотографом, мое восприятие женской красоты в корне поменялось. Поначалу мне, как и многим мужчинам, нравились молодые девушки, глянец, фэшн — все яркое, сочное… Пластмассовое такое.

Но со временем такие съемки стали походить на конвейер. И фотография из дела, которое вызывало живой интерес, стала превращаться в рабочий инструмент. Приходит модель, у которой до автоматизма отработан каждый взгляд и жест, и ты просто делаешь кадр, которого она от тебя ждет. Но в этом нет жизни и красоты.

Жизнь и красота появляются, только когда модель устает после двух часов съемки, перестает думать о том, как нужно стать, улыбнуться, поправить волосы — и просто начинает жить в кадре, превращаясь в живую женщину.



Модель Диана: @diana_shymanovskaya



Модель Юлия: @juliya_fr

— Красивая женщина — та, у которой базово есть три вещи: простота, опыт и честность. Такая женщина понимает, кто она и чего стоит. Ты можешь найти правильный свет и ракурс, но это вторично, потому что она и так все про себя знает.

В красивой женщине важны детали. Именно поэтому я стараюсь снимать максимально натуралистично. Морщинки вокруг глаз, веснушки, родинки, шрамы — все это рассказывает историю женщины. А еще ее руки — они отражают не только возраст, но и то, чем наполнена женская жизнь. У модели, дизайнера, визажиста, молодой мамы — руки абсолютно разные, но всегда красивые, фактурные, говорящие. Красота во всем, но промытые обществом мозги не дают женщине увидеть это и стать счастливой.

Я убежден, что устраняя, разглаживая и полируя в фотошопе то, что дала нам природа и возраст — мы вычеркиваем целые жизненные главы и отказываемся от себя. И я против этого.


Модель Мария: @maryia.k



— У наших женщин до сих пор очень много зажимов. И мне хочется донести до них: чтобы быть красивой, не нужно пользоваться диким количеством косметики, прибегать к инъекционной косметологии или пластической хирургии. И главная задача в жизни женщины — не исправить, а принять себя.

В Европе и США этот процесс принятия уже запущен массово: показательный пример — переформатирование календаря «Pirelli», лицом которого раньше были полуобнаженные модели, а теперь — женщины со своей историей.

Эту тенденцию особенно точно отразил календарь «Pirelli 2017»: фотограф Питер Линдберг доказал, что женщина в любом возрасте может быть сексуальна.

Мне хочется брать лучшее из его работ, привносить в свои и показывать женщинам, что это гораздо честнее «стерильных» снимков, на которых за слоями макияжа и фотошопа не видно человека. Ведь когда женщина начинает играть по правилам, которые ей навязывают бьюти- и фэшн-сфера, она становится объектом потребления, а не личностью.


Модель Катерина: @katetikota





— Думаю, свой вклад в то, что наши женщины так себя не любят, внесли и мужчины. У нас в обществе так культивируется установка «шика-блеска дай», что мужчины применяют ее и к женщинам. Хотят такую, чтобы можно было вывести в свет и показать всем: «Смотрите, это моя». Это примерно то же, что небрежно бросить на стол последний айфон. Кстати, обращаясь к фотографу, мужчины зачастую хотят сфотографироваться рядом с машиной, с дорогими гаджетами, или выставив вперед руку с дорогими часами. То есть внешняя атрибутика и оценка социума для них исключительно важны.

Нужно понимать, что если мужчина все время хочет «доработать» женщину или спонсирует ее превращение в трансформера — это не больше, чем нездоровый способ потешить свое эго. Проблема в том, что женщины идут на это, чтобы получить любовь, но испытывать это чувство можно только к личности, а не к престижной вещи.

Если мужчина любит, он принимает в женщине каждую деталь — и с годами это чувство только пускает глубокие корни.


Модель Ольга: @volgena




— Как-то ко мне на фотосессию пришла женщина, которой 37 лет — и это была первая съемка в ее жизни. Когда она увидела результат, призналась, что те же ощущения у нее были после сеанса у психолога.

Для многих женщин съемка действительно сродни психотерапии. Они пытаются понять себя через объектив и доказать, прежде всего себе, что им нечего стесняться, нечего прятать и подшлифовывать — они свободны.

Я буду счастлив поработать с женщинами, которые относят себя к plus-size, с героинями старше сорока. Для меня это будет важным опытом, и, возможно, для этих женщин тоже — потому что они смогут увидеть себя моими глазами и понять, что красивы. Главное, что в этой съемке не будет ни комплексов, ни фотошопа.


Модель Ульяна: @ulyanaashurka



Модель Анна: @an_an.an.an


— Часто говорят, что белорусы — угрюмая нация. Ну пусть — мы такие, какие есть.

И мне не нравятся натянутые улыбки ни в жизни, ни на фото — зачем эта притянутая за уши радость? Улыбку по команде всегда можно отличить от настоящий — и кадр с ней хочется сразу отправить в корзину.

Женщина не должна находиться в состоянии перманентной радости, и если она пришла на съемку усталой, грустной и потерянной — сохрани ее такой. Возможно, через полгода она вернется к тебе другим человеком, который смеется над шутками, вспоминает добрые истории — и тебе удастся словить ее улыбку. Главное, чтобы с фотографии на тебя смотрел живой человек с настоящими эмоциями.


Модель Валерия: @lera_tara



— Чем больше я работаю с женщинами, тем сильнее моя уверенность в том, что они не с этой планеты. Женщины успевают все, и это невероятно! У них фантастическая сила воли и целеустремленность. Если женщина по-настоящему чего-то захочет, то свернет ради этого горы. В то время как мужчина, добившись более-менее приемлемого для него уровня жизни, уютно заляжет на диване.

Когда я встречаю женщину, которая бегает марафоны, спасает животных, работает в сфере спорта и в модельном бизнесе, а параллельно успевает читать огромное количество книг — меня это потрясает. И она не одна такая. Героини моих съемок пишут музыку, преподают английский, занимаются вокалом, волонтерством… И это не считая семьи и работы. Герои MARVEL и рядом не стояли. Женщины, правда, как вам это удается?


Модель Екатерина: @katileeart



Модель Александра: @vitorskaya


Женщины действительно лучше мужчин. Я в этом совершенно убежден. Мужчина может сколько угодно считать себя «главным самцом» и «вождем племени», но надо признать, что есть женщины, которые намного сильнее, мудрее и талантливее нас.

И если раньше общество не давало им возможностей для развития и права голоса, то теперь женщины получили все это — и оказалось, что они могут справиться с чем угодно не только так же, как мы, но и во многих вещах круче нас.

Конечно, страшно это признать, я мужчин прекрасно понимаю. Потому что в этой гонке уже не женщины догоняют нас, а мы их — и, признаться, мы серьезно отстаем. Но это серьезный стимул развиваться и становиться сильнее вместе. Женщины мотивируют, показывают пример, критикуют по делу, и каждая наша встреча — урок, который мне еще предстоит выучить.

 
Теги: знакомства
 
 
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Игорь уверен, что женщины лучше мужчин. Даем вам возможность познакомиться с автором этой бесценной мысли, а заодно посмотреть на прекрасных белорусок, которые на...
 
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