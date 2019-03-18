|
В Витебске микроавтобус сбил на переходе женщину. Похоже, она шла на красный
ДТП произошло днем 18 марта возле дома № 10 на улице Гагарина: микроавтобус сбил женщину, она в тяжелом состоянии,
38-летний водитель Iveco, направлявшийся в сторону проспекта Людникова, проезжал регулируемый пешеходный переход и наехал на 54-летнюю женщину.
По предварительной информации, женщина вышла на дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Пострадавшую госпитализировали, она в тяжелом состоянии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло днем 18 марта возле дома № 10 на улице Гагарина: микроавтобус сбил женщину, она в тяжелом состоянии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)