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В Витебске микроавтобус сбил на переходе женщину. Похоже, она шла на красный

19.03.2019 08:34 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло днем 18 марта возле дома № 10 на улице Гагарина: микроавтобус сбил женщину, она в тяжелом состоянии, сообщает Госавтоинспекция.


Фото: ГАИ

38-летний водитель Iveco, направлявшийся в сторону проспекта Людникова, проезжал регулируемый пешеходный переход и наехал на 54-летнюю женщину.

По предварительной информации, женщина вышла на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали, она в тяжелом состоянии.

ГАИ просит очевидцев происшествия позвонить по телефонам: 8 0212 58-44-44, +375 29 721−44−44 (круглосуточно).

 
 
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ДТП произошло днем 18 марта возле дома № 10 на улице Гагарина: микроавтобус сбил женщину, она в тяжелом состоянии.
 
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