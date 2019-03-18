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Центр по прыжкам на батуте в Витебске не открылся, но тренировки там уже идут

19.03.2019 08:32 — Разное | Tut.by  
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В Центре по прыжкам на батуте, который в Витебске ударными темпами построили за год, уже тренируются спортсмены, но официально новый объект откроют позже, сообщает портал vitebsk.biz.

Директор Витебской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Светлана Пашковская рассказала, что официальное открытие центра произойдет не раньше апреля или мая. Затягивают сдачу объекта, так как еще не благоустроена территория, остались вопросы с сауной.

Но атлеты начали тренироваться уже 13 марта — у них учебно-тренировочный сбор.

А 27−29 марта в центре пройдет первый турнир — республиканские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля.

 
Теги: Витебск
 
 
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Затягивают сдачу объекта, так как еще не благоустроена территория, остались вопросы с сауной.
 
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