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Центр по прыжкам на батуте в Витебске не открылся, но тренировки там уже идут
В Центре по прыжкам на батуте, который в Витебске ударными темпами
Директор Витебской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Светлана Пашковская рассказала, что официальное открытие центра произойдет не раньше апреля или мая. Затягивают сдачу объекта, так как еще не благоустроена территория, остались вопросы с сауной.
Но атлеты начали тренироваться уже 13 марта — у них учебно-тренировочный сбор.
А 27−29 марта в центре пройдет первый турнир — республиканские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля.
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Затягивают сдачу объекта, так как еще не благоустроена территория, остались вопросы с сауной.
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