Центр по прыжкам на батуте в Витебске не открылся, но тренировки там уже идут

В Центре по прыжкам на батуте, который в Витебске ударными темпами построили за год, уже тренируются спортсмены, но официально новый объект откроют позже, сообщает портал vitebsk.biz.

Директор Витебской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Светлана Пашковская рассказала, что официальное открытие центра произойдет не раньше апреля или мая. Затягивают сдачу объекта, так как еще не благоустроена территория, остались вопросы с сауной.

Но атлеты начали тренироваться уже 13 марта — у них учебно-тренировочный сбор.

А 27−29 марта в центре пройдет первый турнир — республиканские соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Беларуси Валерия Вагеля.