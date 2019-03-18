Акция по профилактике неинфекционных заболеваний "Цени свое здоровье" пройдет в Минске 20 марта. Организаторами акции является городской Центр здоровья ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома.

"Цель данного проекта – через популяризацию здорового образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний, вызванных основными факторами риска (курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание и недостаточная физическая активность) привлечь внимание граждан к их собственному здоровью", - говорится в сообщении санитарно-эпидемиологической службы Минска.

В рамках проекта, на объектах массового пребывания людей минчанам измерят показатели артериального давления и покажут, как правильно следует самому себе измерять АД. Также горожанам предложат узнать уровень глюкозы в крови.

Во время акций специалисты планируют проводить индивидуальные консультации по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, раздавать информационно-образовательные материалы и демонстрировать тематические видеоролики, проводить анкетирование, определять факторы риска. При наличии условий и соответствующего оборудования можно будет снять кардиограмму.

20 марта 2019 года в рамках проекта по профилактике неинфекционных заболеваний среди населения г. Минска на 2019 год "Цени своё здоровье!" запланировано проведение мероприятий районными центрами гигиены и эпидемиологии и учреждениями здравоохранения г.Минска по следующим адресам:

УП "Минскзеленстрой" (ул. Одоевского, 58)

Ф-л "Минская ТЭЦ-3" РУП "Минскэнерго" (ул. Омельянюка, 14)

ОАО "Элема" (ул. Тростенецкая, 5)

Аптека №34 РУП "Белфармация" (ул. Уральская, 16)

РУП "Минскэнерго" филиал "Минские кабельные сети" (ул. Академическая, 24)

ОАО "Завод Минскагропроммаш" (ул. Глаголева, 39а)

Аптека №59 (ул. Осипенко, 2)

Завод "Ударник" ОАО "Амкодор" – управляющая компания холдинга (ул. П.Бровки, 8)

Аптека №97 РУП "Белфармация" (ул. Жуковского 10/1)