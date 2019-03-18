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Каких собачек любят в Instagram
Конечно же, Интернет все еще принадлежит котикам, но это не значит, что никого другого здесь просто не замечают.
На 10-м месте йоркширский терьер - 14,8 млн. постов
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Конечно же, Интернет все еще принадлежит котикам, но это не значит, что никого другого здесь просто не замечают. Interfax.by делится рейтингом самых популярных в Instagram...
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