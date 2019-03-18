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Каких собачек любят в Instagram

19.03.2019 08:00 — Разное | Интерфакс  
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Конечно же, Интернет все еще принадлежит котикам, но это не значит, что никого другого здесь просто не замечают. Interfax.by делится рейтингом самых популярных в  Instagram собачьих пород.

На 10-м месте йоркширский терьер - 14,8 млн. постов

Каких собачек любят в Instagram
На 9-м - померанский шпиц - 15,5 млн. постов

Каких собачек любят в Instagram
На 8-м - такса - 17,1 млн. постов

Каких собачек любят в Instagram
На 7-м – сибирский хаски – 17,8 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
На 6-м – голден ретривер – 18,6 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
На 5-м – лабрадор ретривер – 19,1 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
На 4-м – английский бульдог – 24,6 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
На 3-м – чихуахуа – 27,6 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
На 2-м – мопс – 29,3 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
Лидер – французский бульдог – 39,2 млн постов

Каких собачек любят в Instagram
Топ составила компания MyVoucherCodes, проанализировав соответствующие хештеги.

 

 

 
 
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Конечно же, Интернет все еще принадлежит котикам, но это не значит, что никого другого здесь просто не замечают. Interfax.by делится рейтингом самых популярных в  Instagram...
 
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