Онлайн-переводы на карту любого банка Беларуси и других стран мира

С помощью сервиса plati.tut.by можно переводить деньги между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка — на карты других стран мира*.

Чтобы сделать перевод с помощью сервиса переводов , нужно знать:

номер карты отправителя, срок ее действия и код CVV/CVC, который находится на оборотной стороне карты;

номер карты получателя.

Переводы возможны только с карт с поддержкой 3D-secure.

Случайно ошибиться в номере карты получателя почти невозможно, потому что система автоматически проверяет введенный номер по специальному алгоритму и определяет банк, выпустивший карту.

В сервисе денежных переводов plati.tut.by/perevod вы будете знать стоимость перевода до того, как его совершите, потому что размер комиссии будет рассчитан автоматически и показан на экране после ввода данных обеих карт и суммы перевода. Однако банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе.

Далее, для безопасности вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure.

Срок зачисления денег на карту получателя — от нескольких минут до 5 дней. В большинстве случаев перевод денег на карту происходит моментально.

В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется в только белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.

Комиссия за перевод денег с помощью сервиса переводов составляет 1,6%. Минимальная комиссия за переводы в белорусских рублях — 0,49 руб. Например, за перевод 100 рублей с помощью сервиса переводов с вашей карты будет списана комиссия в размере 1,6 рублей. Однако вы сможете совершать денежные переводы на карту другого банка в любое удобное для вас время, а также везде, где есть доступ к интернету. Комиссия взимается при любых переводах.

Сделать перевод сейчас

Также переводить деньги с карты на карту можно в нашем мобильном приложении ФИНАНСЫ в разделе «Переводы с карты на карту».

* Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.