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Онлайн-переводы на карту любого банка Беларуси и других стран мира
С помощью сервиса plati.tut.by можно переводить деньги между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка — на карты других стран мира*.
Чтобы сделать перевод с помощью
Переводы возможны только с карт с поддержкой 3D-secure.
Случайно ошибиться в номере карты получателя почти невозможно, потому что система автоматически проверяет введенный номер по специальному алгоритму и определяет банк, выпустивший карту.
В
Далее, для безопасности вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure.
Срок зачисления денег на карту получателя — от нескольких минут до 5 дней. В большинстве случаев перевод денег на карту происходит моментально.
В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется в только белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.
Комиссия за перевод денег с помощью сервиса переводов составляет 1,6%. Минимальная комиссия за переводы в белорусских рублях — 0,49 руб. Например, за перевод 100 рублей с помощью
Также переводить деньги с карты на карту можно в нашем мобильном приложении
* Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.
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С помощью сервиса plati.tut.by можно переводить деньги между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка - на карты других стран мира*.
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