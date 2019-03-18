ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Онлайн-переводы на карту любого банка Беларуси и других стран мира

19.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С помощью сервиса plati.tut.by можно переводить деньги между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка — на карты других стран мира*.

Чтобы сделать перевод с помощью сервиса переводов, нужно знать:

  • номер карты отправителя, срок ее действия и код CVV/CVC, который находится на оборотной стороне карты;
  • номер карты получателя.

Переводы возможны только с карт с поддержкой 3D-secure.

Случайно ошибиться в номере карты получателя почти невозможно, потому что система автоматически проверяет введенный номер по специальному алгоритму и определяет банк, выпустивший карту.

В сервисе денежных переводов plati.tut.by/perevod вы будете знать стоимость перевода до того, как его совершите, потому что размер комиссии будет рассчитан автоматически и показан на экране после ввода данных обеих карт и суммы перевода. Однако банки-эмитенты могут взимать дополнительные комиссии при переводе.



Далее, для безопасности вашей карточки, операция денежного перевода подтверждается по технологии 3D-secure.

Срок зачисления денег на карту получателя — от нескольких минут до 5 дней. В большинстве случаев перевод денег на карту происходит моментально.

В переводе могут участвовать карты в любой валюте, при этом сам перевод осуществляется в только белорусских рублях. Конвертация при списании и зачислении происходит по курсу банков-эмитентов обеих карт.

Комиссия за перевод денег с помощью сервиса переводов составляет 1,6%. Минимальная комиссия за переводы в белорусских рублях — 0,49 руб. Например, за перевод 100 рублей с помощью сервиса переводов с вашей карты будет списана комиссия в размере 1,6 рублей. Однако вы сможете совершать денежные переводы на карту другого банка в любое удобное для вас время, а также везде, где есть доступ к интернету. Комиссия взимается при любых переводах.

Сделать перевод сейчас

Также переводить деньги с карты на карту можно в нашем мобильном приложении ФИНАНСЫ в разделе «Переводы с карты на карту».

* Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Киргизия, Китай, Корея, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Молдова, Монако, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Великобритания, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью сервиса plati.tut.by можно переводить деньги между картами Visa и MasterCard любых банков РБ, а с карт МТБанка - на карты других стран мира*.
 
Новости дня
Новости разные
 
Cборная Беларуси по футболу названа самой возрастной командой Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Волковыска
Светлы шлях
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика