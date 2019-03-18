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Как работает каршеринг: вопросы и ответы

19.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Свой выбор в пользу каршеринга ежедневно делает все больше людей: это освобождает от расходов на покупку и облуживание собственного авто, парковку и страховку, а также соответствует тренду на разумное и экологичное потребление. Правда, в Беларуси пока еще не все знают, что такое каршеринг. Вместе с сервисом Anytime рассказываем, что это, и в каких случаях аренда авто выгоднее такси и своей машины.

Что такое каршеринг?

Этим английским словом (carsharing — буквально означает «поделить автомобиль») называют услугу краткосрочной аренды машины у профильных компаний-владельцев.

Ею обычно пользуются те, кто не имеет личного авто, но периодически нуждаются в том, чтобы перевезти вещи, приехать в гости, больницу или аэропорт. Сегодня услугами каршеринга пользуются жители более чем 1000 городов по всему миру, и популярность арендных авто с каждым годом растет.

А зачем мне каршеринг, если есть такси?

Самое главное преимущество — цена. В среднем компании-арендодатели в Минске спишут у вас около 30 копеек за минуту использования машины. Как показывает практика, при «марш-броске» на большие дистанции в итоге вы потратите меньше, чем за вызов таксиста.

В арендном авто вы сами себе хозяин (можно слушать любимую музыку и молчать, если настроение совсем не разговорчивое). При необходимости можно поставить машину в режим ожидания и отлучиться по бытовым вопросам.

Кроме того, вы можете заранее приметить ближайшую к вам машину и воспользоваться ей рано утром или поздно ночью без ожидания приезда.

Получается, любой может так арендовать машину?

В Беларуси работают три основных игрока каршеринга, у каждого из них свои нюансы и правила, а также цены и автопарк.

Например, сервис Anytime требует, чтобы вам было не меньше 19 лет, из них минимум один год вы должны быть за рулем. Чтобы арендовать авто, нужно скачать приложение компании на смартфон, зарегистрироваться в системе и прикрепить к своему профилю следующие фотодоказательства личности: водительское удостоверение (с двух сторон), основные страницы паспорта. Также с этими документами придется сделать селфи.

Без банковской карточки воспользоваться арендной машиной также не получится: именно ее вы прикрепляете к своему профилю, чтобы оплачивать все транспортировки.

После ваши данные будут обрабатываться и проверяться. Процесс может занять от нескольких минут до нескольких дней (обычно все происходит в течение часа), поэтому позаботьтесь о регистрации в системе заранее.

На какое время можно взять авто?

Сервисы обычно предоставляют возможность бронировать машину на любой срок — от минутных поездок до путешествий на сутки. Для ваших целей всегда можно выбрать наиболее подходящий по цене и бонусам тариф.

А как машина вообще заводится и закрывается после использования?

Скачанное приложение на карте демонстрирует все свободные машины поблизости. Дверь авто тоже открывается с помощью приложения. Все остальное для успешного старта и движения будет уже внутри салона: ключ — в замке зажигания, устройство для оплаты заправки и документы — в бардачке.

Кстати, обязательно проверьте наличие всего этого перед тем, как заводить машину и отправиться в путь.

Машина, которую я выбрал в приложении, разбита или испорчена — что делать?

Все ранее приобретенные «травмы» автомобиля обычно помечаются специальными метками: это означает, что владельцы сервиса в курсе повреждений и претензий к вам иметь не будут. Но!

Перед тем, как садиться за руль, осмотрите авто на наличие не помеченных вмятин или царапин. Если вдруг видите, что с машиной что-то не так, в приложении можно выбрать специальную функцию (у Anytime это «палец вниз»), где можно прикрепить фото повреждений авто. Все это необходимо, чтобы избежать неприятных ситуаций.

А если я сам поцарапал или помял машину?

Как правило, материальная ответственность за любые повреждения варьируется в пределах вашего тарифного плана, но только в том случае, если у вас не было грубых нарушений правил дорожного движения. Если же будет установлено, что вы были пьяны, или, например, превышали скорость, то тут уже и ГАИ, и арендодатели будут разбираться с вами по всей строгости законодательства и внутренних правил.

ДТП оформляется с участием ГАИ. После вызова автоинспекторов об аварии следует сообщить и в контакт-центр каршеринга.

Нужно ли заранее заправляться?

Традиционно в стоимость аренды машины входят все расходы на бензин и мойку — то есть дополнительно за все это платить не придется. Если вы видите, что уровень топлива на нуле, заедьте на заправку: оплата за «кормежку» машины обычно производится с помощью специальной топливной карты с пин-кодом. Не забудьте сфотографировать чек — отправив его фото оператору, вы получите в приложении бонусные баллы за потраченное на заправку время!

У меня маленький ребенок. Можно ли выбрать машину с детским креслом?

Обычно арендные машины не оснащены детскими креслами — позаботиться об их наличии придется самостоятельно.

Что касается домашних животных, то их можно перевозить исключительно в переносках.

Как далеко можно уехать?

Конечно, при желании, вы можете организовать себе путешествие по всей Беларуси (но только в пределах страны). Фишка в том, что завершить поездку можно только в Минске и его окрестностях (в зависимости от зоны охвата выбранного каршеринга). Возможно, однажды сервисы заработают и в других городах, но пока они актуальны лишь для Минска и таких близких и популярных точек, как, к примеру, аэропорт или Силичи.

Что касается оплаты, то для такого путешествия лучше выбрать суточный тариф. В таком случае вы не будете платить за минуты простоя, и поездка станет гораздо выгоднее. Если сутки подходят к концу, а вы все еще далеко от зоны возврата — свяжитесь с оператором, и он расскажет, что вам делать.

В Anytime рекомендуют пользоваться поминутной тарификацией для поездок в пределах 50 км от Минска, а на более дальних пользоваться суточных тарифом.

А вот за границу выехать на каршеринговой машине, естественно, не получится — юридически вы не являетесь ее владельцем.

По ходу поездки у меня возникли дополнительные вопросы — что делать?

В любое время дня и ночи вы можете выйти на связь с дежурным оператором, написав ему в приложении или позвонив по указанному там номеру.

Где можно оставить машину после окончания поездки?

Вы можете воспользоваться любыми бесплатными парковками и местами, где оставлять авто не запрещено правилами дорожного движения. Некоторые сервисы разрешают заехать и на платные городские парковки, но только на те, с которыми у них заключено подобное соглашение.

Если вы распрощаетесь с машиной на частной, закрытой территории, подземной парковке, где вас невозможно отследить, готовьтесь раскошелиться на штраф.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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