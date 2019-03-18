Администрация Трампа предложила закрыть три региональных бюро Радио Свобода









Радио Свобода . Кроме того, предложено сократить общие расходы на вещание на зарубежную аудиторию на 22%. Об этом сообщает





Согласно бюджетной заявке, бюджет этой медиакомпании может быть сокращен с $ 124 млн в 2019 году до $87 млн в 2020.





Кроме того, Белый дом предлагает сократить расходы на Балканскую службу Радио Свобода, прекратив ее деятельность в Черногории и Македонии.





"В прошлом году RFE / RL достигло еженедельной аудитории в 34 миллиона человек в Интернете, на телевидении и радио. Это на 30% больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельство роста потребности объективной журналистики в России, Иране, Пакистане и всех целевых странах RFE / RL", - сообщила исполняющая обязанности президента корпорации Дейзи Синделар.









Радио Свободная Европа / Радио Свобода сейчас работает для 22 стран на 26 языках. "Миссия компании заключается в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властью или пока еще не стала нормой общественной жизни", - напоминает Радио Свобода.





В целом бюджетная заявка администрации Трампа является крупнейшей в истории США. Она включает $ 4,7 трлн расходов, включая увеличение финансирования обороны на $750 млрд и привлечением $ 8,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.





Предложения в бюджет еще должен рассмотреть Конгресс США. В 2019 году конгрессмены утвердили финансирование RFE / RL в размере $ 124 млн, в то время как президент Трамп предлагал сократить расходы на корпорацию до $91 млн.