ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Visa планирует открыть криптовалютное подразделение

19.03.2019 09:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Американский платёжный провайдер Visa заявил о создании криптовалютного подразделения под названием Visa Crypto. Судя по официальному сайту, сейчас компании нужны новые сотрудники.



В тексте вакансии указывается, что продукт-менеджер криптовалютного отдела должен обладать глубокими знаниями в сфере блокчейна и криптовалют. Отмечается, что кандидату придётся заниматься созданием новых продуктов для платёжного провайдера, в которых будет интегрирована поддержка криптовалют. Кроме того, человек на этой должности будет отвечать «за реализацию товарной стратегии Visa в криптовалютной экосистеме».

Он должен обладать развитым навыком решение проблем, креативностью для поиска новых возможностей и видеть то, как криптовалюты смогут повлиять на платёжные процессы, — уточняется на сайте.

Судя по всей информации о вакансии, кандидат должен хорошо разбираться в блокчейнах без необходимости в разрешениях, которые лежат в основе, в частности, Ethereum. Специалисты считают, что такое требование может значить, что Visa планирует сделать полностью децентрализованный продукт....


 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский платёжный провайдер Visa заявил о создании криптовалютного подразделения под названием Visa Crypto. Судя по официальному сайту, сейчас компании нужны новые...
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция спасателей «Внимание всем!» проходит в районе с 11 по 30 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика