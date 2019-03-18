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Visa планирует открыть криптовалютное подразделение
Американский платёжный провайдер Visa заявил о создании криптовалютного подразделения под названием Visa Crypto. Судя по официальному сайту, сейчас компании нужны новые сотрудники.
В тексте вакансии указывается, что продукт-менеджер криптовалютного отдела должен обладать глубокими знаниями в сфере блокчейна и криптовалют. Отмечается, что кандидату придётся заниматься созданием новых продуктов для платёжного провайдера, в которых будет интегрирована поддержка криптовалют. Кроме того, человек на этой должности будет отвечать «за реализацию товарной стратегии Visa в криптовалютной экосистеме».
Он должен обладать развитым навыком решение проблем, креативностью для поиска новых возможностей и видеть то, как криптовалюты смогут повлиять на платёжные процессы, — уточняется на сайте.
Судя по всей информации о вакансии, кандидат должен хорошо разбираться в блокчейнах без необходимости в разрешениях, которые лежат в основе, в частности, Ethereum. Специалисты считают, что такое требование может значить, что Visa планирует сделать полностью децентрализованный продукт....
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Американский платёжный провайдер Visa заявил о создании криптовалютного подразделения под названием Visa Crypto. Судя по официальному сайту, сейчас компании нужны новые...
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