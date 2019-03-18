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Cборная Беларуси по футболу названа самой возрастной командой Европы
Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов, сообщил
Составы всех участников евроотбора уже сформированы и озвучены. Еще возможны коррективы из-за внезапных повреждений, однако общую картину они существенно не изменят. А она такова, что даже одногруппники эстонцы, входящие в топ-10 возрастного рейтинга, моложе белорусов почти на два года!
Средний возраст сборных, стартующих в отборе на EURO'2020 (топ-10)
1. БЕЛАРУСЬ 29,6
2. Андорра 29,3
3. Литва 28,9
4. Исландия 28,8
5. Ирландия 28,4
6. Кипр 28,3
7. Болгария 28,1
8. Словакия 28,1
9. Швеция 28,0
10. Эстония 27,9
В этом списке сборные Англии и Германии занимают 52-е и 53-е места соответственно (25,2 — 25,3).
В мире сборная Беларуси входит в топ-5 самых возрастных национальных команд.
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Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов, сообщил "Прессбол".
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