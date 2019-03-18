Cборная Беларуси по футболу названа самой возрастной командой Европы

Составы всех участников евроотбора уже сформированы и озвучены. Еще возможны коррективы из-за внезапных повреждений, однако общую картину они существенно не изменят. А она такова, что даже одногруппники эстонцы, входящие в топ-10 возрастного рейтинга, моложе белорусов почти на два года!





Средний возраст сборных, стартующих в отборе на EURO'2020 (топ-10)





1. БЕЛАРУСЬ 29,6





2. Андорра 29,3





3. Литва 28,9





4. Исландия 28,8





5. Ирландия 28,4





6. Кипр 28,3





7. Болгария 28,1





8. Словакия 28,1





9. Швеция 28,0





10. Эстония 27,9





В этом списке сборные Англии и Германии занимают 52-е и 53-е места соответственно (25,2 — 25,3).





В мире сборная Беларуси входит в топ-5 самых возрастных национальных команд.



