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Cборная Беларуси по футболу названа самой возрастной командой Европы

19.03.2019 08:53 — Разное | Партизан  
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Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов, сообщил "Прессбол".

Составы всех участников евроотбора уже сформированы и озвучены. Еще возможны коррективы из-за внезапных повреждений, однако общую картину они существенно не изменят. А она такова, что даже одногруппники эстонцы, входящие в топ-10 возрастного рейтинга, моложе белорусов почти на два года!

Средний возраст сборных, стартующих в отборе на EURO'2020 (топ-10)


1.            БЕЛАРУСЬ         29,6

2.            Андорра             29,3

3.            Литва                 28,9

4.            Исландия           28,8

5.            Ирландия           28,4

6.            Кипр                  28,3

7.            Болгария            28,1

8.           Словакия            28,1

9.            Швеция              28,0

10.          Эстония              27,9

В этом списке сборные Англии и Германии занимают 52-е и 53-е места соответственно (25,2 — 25,3).

В мире сборная Беларуси входит в топ-5 самых возрастных национальных команд.


 
 
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Перед началом квалификации Евро-2020 сборная Беларуси по футболу названа самой возрастной национальной командой в Европе среди 55 коллективов, сообщил "Прессбол".
 
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