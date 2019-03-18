Эксперт: Россия не способна поглотить Беларусь. И не будет пытаться это сделать

Thinktanks.by публикует выдержки из данного отчета. Такие выводы сделал руководитель Центра политического образования Андрей Ляхович в регулярном отчете, посвященном развитию ситуации в Беларуси в ноябре 2018 - феврале 2019 года.публикует выдержки из данного отчета.





Интеграционное давление продолжится





Как полагает Андрей Ляхович, российское руководство будет предлагать Лукашенко сделать ряд шагов в направлении настоящей, по мнению Москвы, интеграции (создание единого визового пространства, покупка российскими компаниями крупных, рентабельных белорусских предприятий и т.д.) Пока у власти Лукашенко, Беларусь сильно зависит от России в экономической сфере, Россия не прекратит попыток надежно привязать к себе Беларусь.





На взгляд политолога, по крайней мере, в 2019 году крайне маловероятно, что Лукашенко пойдет на уступки России. Беларусь останется формальным участником союзного государства, продолжит участвовать в межгосударственных организациях, которые имеют важное значение для внешней политики России. Лукашенко использует участие в этих организациях как аргумент для получения нефтегазовых дотаций со стороны России, доступа к российскому рынку для белорусского экспорта.





Даже если Россия не возобновит нефтяные дотации, это не станет катастрофой для экономики Беларуси. При самом неблагоприятном для белорусской стороны сценарии, неполучение нефтяных дотаций повлечет некоторое, некритичное для способности Лукашенко контролировать ситуацию, ухудшение социально-экономической ситуации в Беларуси.





Андрей Ляхович отдельно описывает причины, которые не стимулируют желание России «по-братски» аннексировать Беларусь.





Санкционное давление





В частности, убежден Андрей Ляхович, главная гарантия независимости Беларуси – уязвимость России перед санкциями Запада.





После аннексии Крыма прошло пять лет. И все больше оснований говорить о том, что аннексией Крыма Путин преследовал не столько геополитические, сколько внутриполитические цели.





«Путин значительно ослабил влияние оппозиции. Теперь он уверен, что будет править Россией столько, сколько пожелает.





Учитывая менталитет россиян, имперские настроения, власть получила возможности отвлечь внимание населения от российских внутренних проблем, переключить их внимание на то, что происходит за пределами России. Власть получила возможность оправдать отсталость России давлением Запада, который якобы хочет дезинтеграции России», - отмечает Андрей Ляхович.





Политолог считает, что российские власти надеялись обменять интеграцию территории «ДНР» и «ЛНР» в состав Украины на отмену Западом санкций в отношении России.





Однако санкции не отменены и с каждым годом все сильнее давят на Россию.





Экономический спад в России





По данным МВФ, в номинале в долларовом эквиваленте ВВП России сократился в 1,6 раза: 2013 г. – 2097 млрд., 2017 – 1306 млрд. Экспорт сократился в 1,47 раза: 2013 г. – 527 266 млн. USD, 2017 – 357 083 млн. USD. В октябре 2017 г. бывший министр финансов России А.Кудрин заявил, что из-за санкций в 7 раз сократились прямые иностранные инвестиции в экономику России. При этом увеличился отток капитала из России.





Еще больше увеличилось отставание России от развитых стран по производительности труда: Россия имеет меньшие возможности для покупки современного промышленного оборудования, потому что его нужно покупать за доллары и евро.





До 2014 года Путин, Медведев говорили о необходимости развития высокотехнологичных секторов российской промышленности. Теперь, прежде всего эти секторы деградируют. Россия не может покупать не только промышленное оборудование, но и материалы.





Сокращение военных расходов





Экономические ограничения негативно отражаются на боеспособности российской армии. В 2017 году Россия впервые с 1998 года, сократила военные расходы. По сравнению с 2016 годом военные расходы были сокращены на 20%. В декабре 2017 г. Путин заявил, что военные расходы не должны превышать 2,8% ВВП.





Обнищание населения





На фоне коррупции, беспрецедентной социальной дифференциации, значительная часть населения обеднела. В последние годы существенно сократились доходы россиян. По оптимистичным, официальным данным (Росстат), доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 млн. граждан России. За чертой бедности проживают 13,3% населения.





По данным Института социального анализа и прогнозирования, за чертой бедности живут 22% (около 32 млн.) россиян. В зоне потребительского комфорта себя ощущают только 28,3% россиян. Они не боятся ухудшения уровня жизни. Каждому десятому жителю России не хватает средств на еду.





Прибавление территорий РФ не означает прибавку рейтинга Путина





Увеличение территории России не гарантирует высокий рейтинг Путина. По данным российского Фонда «Общественное мнение», в ноябре 2018 года электоральный рейтинг Путина упал до 45%. Такой же рейтинг он имел в феврале 2014 года, до присоединения Крыма.





Присоединением Крыма Путин одержал пиррову победу. России приходится дорого платить за это приобретение. И придется платить еще больше. После инцидента в Керченском проливе США готовят следующие санкции в отношении России.





Крайне маловероятно, что в этой ситуации Путин помышляет о следующих территориальных приобретениях.





В случае аннексии Беларуси Россия столкнулась бы с еще более жесткими санкциями, в том числе, вероятно, была бы отключена от системы банковских переводов SWIFT.





Смерть ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ





В случае присоединения Беларуси прекратили бы существовать межгосударственные организации (ОДКБ, ЕврАзЭс, СНГ), которые имеют важное значение для внешней политики и внутриполитической стабильности России.





Как пишет Андрей Ляхович: «Когда коллеги рассуждают о белорусско-российских отношениях, часто допускают серьезную ошибку, рассматривая только отношения Беларуси и России. Эти отношения следует рассматривать в более широком, региональном и международном контексте. Когда говорят о возможности аннексии маленькой, в сравнении с Россией. Беларуси, не учитывают, какие последствия это имело бы для отношений России с ее партнерами по межгосударственным организациям, которые для России являются инструментами построения благоприятного геополитического окружения».





На взгляд политолога, ключевое значение имеет позиция Казахстана, так как через территорию этой страны Россия имеет сообщение с другими центральноазиатскими участниками ОДКБ и ЕврАзЭс.





Россия не является главным торговым партнером стран центральноазиатского региона.





Ни одна страна-участница ОДКБ и ЕврАзЭс не поддержала включение Крыма в состав России. Центральноазиатские страны-участники ОДКБ и ЕврАзЭс не поддерживают Россию в голосовании против резолюций ООН, направленных на осуждение российской агрессии в отношении Украины.





Эти страны никогда не откажутся от суверенитета. В случае аннексии Беларуси Россией, Россия бы воспринималась этими странами не как партнер, а как главная угроза независимости.





«Если Путин захочет остаться правителем России в 2024 году, у него много возможностей сохранить этот статус, без аннексии Беларуси», - убежден Андрей Ляхович.