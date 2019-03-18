Когда домохозяйки узнают всю правду о госбюджете

"Завтра твоей страны" . Эксперты оценили открытость и доступность информации о белорусском бюджете, возможности общества контролировать доходы и расходы государства, а также инструменты для участия людей в принятии решений в бюджетной сфере, пишет





— Индекс открытости бюджета является одним из критериев успешности проводимой Минифином при поддержке Всемирного банка программы модернизации системы управления госфинансами Беларуси, — говорит руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.





Один из важных критериев реформы — доступ граждан к информации о государственном бюджете и бюджетная открытость. Минфин и Всемирный банк решили включить этот индекс в дорожную карту. Школа молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA как независимая организация гражданского общества проводила оценку вместе с международными партнерами.





Общество видит не всю информацию о бюджете





Обзор открытости государственного бюджета проводился по международным стандартам на основе 145 показателей.





Оказалось, что Беларусь находится в группе стран с самым низким уровнем открытости бюджетной информации. Правительство публикует пять из восьми ключевых документов, по которым в международной практике оценивают открытость бюджета. Но предоставляемая общественности информация достаточно ограниченная и неполная. Вот почему страна получила по разным пунктам от 0 до 20 баллов, отмечается в исследовании «Прозрачность бюджета и гражданское участие в Беларуси: Пилотный обзор открытости государственного бюджета за 2017 год».





— Такая низкая оценка означает, что Беларусь остается достаточно закрытой страной для собственных граждан с точки зрения доступности информации о бюджете. По крайней мере, она была такой в 2017 году, который оценивался в исследовании, — рассказывает Владимир Ковалкин.









Информация, предусмотренная белорусскими бюджетными документами. Источник: Исследование «Прозрачность бюджета и гражданское участие в Беларуси: Пилотный обзор открытости государственного бюджета за 2017 год»

Средняя оценка индекса открытости бюджета (ИОБ) в странах Восточной Европы и Центральной Азии 55 баллов. Это выше среднемировой оценки (42), но ниже средней оценки Организации экономического сотрудничества и развития (68), говорится в исследовании.





Оценки ИОБ за 2017 год в соседних странах и более широком регионе. Источник: Исследование «Прозрачность бюджета и гражданское участие в Беларуси: Пилотный обзор открытости государственного бюджета за 2017 год»

Эксперт добавляет, что Минфин предпринимает новые меры, чтобы увеличить доступ населения к информации о бюджете. С 2018 года министерство публикует бюджет для граждан, оно начало выпускать более подробные квартальные отчеты об исполнении бюджета. В ближайшем будущем ведомство может открыть квартальные отчеты о местных бюджетах и бюджетное предложение исполнительной власти (черновик бюджета, который подается для принятия в парламент).



— Минфин стремится открыть для граждан больше информации. С учетом этих мер при следующем анализе открытости бюджета оценка будет выше, чем тот показатель, который мы имеем, — считает Владимир Ковалкин.

Чтобы попасть в группу «середнячков», белорусскому Минфину стоит публиковать хотя бы бюджетное предложение исполнительной власти. Предстоит допустить население к информации о поступлениях и расходах внебюджетных фондов, среди них Фонд соцзащиты населения, и многих госпрограмм. Эксперты рекомендуют разработать и опубликовать полноценный полугодовой отчет, в котором будут отражены итоги исполнения бюджета за первое полугодие бюджетного года. А также включить в бюджет больше информации о государственных заимствованиях и показатели расходов бюджетных средств по экономической и ведомственной классификации.

Граждане – только сторонние наблюдатели госрасходов

Хуже обстоят дела со второй исследуемой частью – гражданским участием в разработке, утверждении, исполнении, отчетности и проверке бюджета.

Наличие доступа к информации о бюджете – это важное условие участия граждан, но не единственное. Не менее важны инструменты, позволяющие гражданам участвовать в этом процессе, отмечает Владимир Ковалкин. Но в Беларуси ни законодательная, ни исполнительная власть не предоставляют общественности такой возможности.





Источник: Исследование «Прозрачность бюджета и гражданское участие в Беларуси: Пилотный обзор открытости государственного бюджета за 2017 год»

— Могут появиться антитезисы с точки зрения безопасности. Но посмотрите на Украину, где даже в состоянии военного положения открыта информация о бюджете и все транзакции казначейства (за исключением тех, которые касаются военных расходов и СБУ). И ничего ужасного с безопасностью не произошло, — говорит эксперт.

Наоборот, максимальная открытость снижает возможности, а значит и уровень коррупции, и увеличивает вовлечение граждан в принятие решений, отмечает Владимир Ковалкин. Вот почему так важно, чтобы в нормативно-правовых актах были закреплены такие инструменты участия граждан, как общественные слушания в парламенте, общественно-консультативные советы и экспертные советы при Министерстве финансов, куда бы входили и могли более активно высказывать свое мнение представители гражданского общества и бизнеса.

