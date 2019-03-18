Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уверен:





«Бабич это (свои заявления – прим.) делает при поддержке президента Путина. У вас не должно быть никаких сомнений. Нет никакого Бабича. Есть Путин».

UDF.BY собрал факты в подтверждение тезиса о близости посла к первому лицу России. собрал факты в подтверждение тезиса о близости посла к первому лицу России.

Путин работал под руководством отца Бабича





Как сообщала пресса, когда молодой Владимир Путин работал в немецкой резидентуре в Дрездене, его начальником был офицер КГБ Виктор Бабич – отец Михаила.





Сын пошел по стопам отца: проходил военную службу в войсках КГБ СССР.





На государственную службу Михаил Бабич, работавший до этого несколько лет в коммерции, перешел в 1999 году – как раз в тот момент, когда Путин стал во главе России. Совпадение этот или нет – неизвестно.





Путин направлял Бабича с ответственной миссией в Чечню





В ноябре 2002 года президент России назначил Бабича руководителем правительства Чеченской республики. Но там он продержался всего три месяца. Причина заключалась в жесткой позиции чиновника.









Фото: kremlin.ru





Фактический руководитель Чечни Ахмад Кадыров назначил нового министра финансов республики – без согласования с Бабичем. Молодой 32-летний чиновник назвал это решение «демаршем в отношении системы кадровых назначений Чеченской республики» и начал добиваться его отмены. Бабич также заявил, что Ахмад Кадыров нарушил ряд указов президента Путина и распоряжений полпреда президента по Южному федеральному округу.





Возмущенный Кадыров улетел в Москву на разговор с Путиным, и через день Бабич подал в отставку.





Ситуация несколько напоминает нынешнюю, когда российский посол нарушил субординацию, выступив с критикой Александра Лукашенко. Отсюда может родиться вопрос: будет ли руководитель Беларуси просить Путина отозвать посла?









Фото: kremlin.ru





В должности подпреда Бабич постоянно виделся с Путиным





Почти семь лет до назначения послом в Беларусь Бабич работал полпредом президента России в Приволжском федеральном округе. То есть курировал несколько важных областей и республик – например, Татарстан и Башкортостан. Писали, что местная элита была от него не в всоторге.





Бабич входил в Совет безопасности, а также занимал пост председателя госкомиссии по химическому разоружению.





По этим причинам чиновник регулярно лично общался с Путиным и сопровождал его в многочисленных командировках.





Путин хотел направить Бабича послом в Украину





В 2016 году Бабич должен был уехать на работу в Украину, но там его принимать отказались. Тем не менее решение Путина говорит о его огромном доверии чиновнику – именно Бабича решили бросить в сложнейшей ситуации конфликта на важнейший участок работы.









Фото: kremlin.ru





Эксперты характеризовали Бабича как волевого и решительного политика. Политолог, член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси Сергей Марков говорил: «По своему характеру Бабич – спецназовец».





Стоит также вспомнить, что, назначая чиновника на работу в Беларусь, Путин лично наставлял его, что бывает с послами очень редко:





«Мы с вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, которые происходят в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом».









В общем, о согласованной с Путиным позиции Бабича сомневаться не приходится. И это очень плохие новости для Лукашенко.





Осенью руководитель Беларуси заявил послу, что время его работы в нашей стране станет периодом расцвета двусторонних контактов. Но теперь их отношения, по всей видимости, безнадежно испорчены.