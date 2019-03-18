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Повторится ли в Беларуси "чеченская история" Бабича?

19.03.2019 08:26 — Разное | Партизан  
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Российский посол позволил себе упрекнуть руководителя Беларуси, не называя прямо его имени. Стоит ли за высказываниями Михаила Бабича Владимир Путин и грозит ли послу отставка?

Повторится ли в Беларуси "чеченская история" Бабича?
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов уверен: 

«Бабич это (свои заявления – прим.) делает при поддержке президента Путина. У вас не должно быть никаких сомнений. Нет никакого Бабича. Есть Путин».

UDF.BY собрал факты в подтверждение тезиса о близости посла к первому лицу России.

Путин работал под руководством отца Бабича


Как сообщала пресса, когда молодой Владимир Путин работал в немецкой резидентуре в Дрездене, его начальником был офицер КГБ Виктор Бабич – отец Михаила. 

Сын пошел по стопам отца: проходил военную службу в войсках КГБ СССР.

На государственную службу Михаил Бабич, работавший до этого несколько лет в коммерции, перешел в 1999 году – как раз в тот момент, когда Путин стал во главе России. Совпадение этот или нет – неизвестно. 

Путин направлял Бабича с ответственной миссией в Чечню


В ноябре 2002 года президент России назначил Бабича руководителем правительства Чеченской республики. Но там он продержался всего три месяца. Причина заключалась в жесткой позиции чиновника. 


Фото: kremlin.ru

Фактический руководитель Чечни Ахмад Кадыров назначил нового министра финансов республики – без согласования с Бабичем. Молодой 32-летний чиновник назвал это решение «демаршем в отношении системы кадровых назначений Чеченской республики» и начал добиваться его отмены. Бабич также заявил, что Ахмад Кадыров нарушил ряд указов президента Путина и распоряжений полпреда президента по Южному федеральному округу. 

Возмущенный Кадыров улетел в Москву на разговор с Путиным, и через день Бабич подал в отставку. 

Ситуация несколько напоминает нынешнюю, когда российский посол нарушил субординацию, выступив с критикой Александра Лукашенко. Отсюда может родиться вопрос: будет ли руководитель Беларуси просить Путина отозвать посла? 


Фото: kremlin.ru

В должности подпреда Бабич постоянно виделся с Путиным 


Почти семь лет до назначения послом в Беларусь Бабич работал полпредом президента России в Приволжском федеральном округе. То есть курировал несколько важных областей и республик – например, Татарстан и Башкортостан. Писали, что местная элита была от него не в всоторге.

Бабич входил в Совет безопасности, а также занимал пост председателя госкомиссии по химическому разоружению.

По этим причинам чиновник регулярно лично общался с Путиным и сопровождал его в многочисленных командировках.

Путин хотел направить Бабича послом в Украину 


В 2016 году Бабич должен был уехать на работу в Украину, но там его принимать отказались. Тем не менее решение Путина говорит о его огромном доверии чиновнику – именно Бабича решили бросить в сложнейшей ситуации конфликта на важнейший участок работы.


Фото: kremlin.ru

Эксперты характеризовали Бабича как волевого и решительного политика. Политолог, член Общественной палаты Союзного государства России и Беларуси Сергей Марков говорил: «По своему характеру Бабич – спецназовец». 

Стоит также вспомнить, что, назначая чиновника на работу в Беларусь, Путин лично наставлял его, что бывает с послами очень редко: 

«Мы с вами будем регулярно встречаться. Будете докладывать о том, как идет эта работа. Рассчитываю, что будете влиять на все эти процессы, которые происходят в наших межгосударственных отношениях самым позитивным и самым активным образом».


В общем, о согласованной с Путиным позиции Бабича сомневаться не приходится. И это очень плохие новости для Лукашенко. 

Осенью руководитель Беларуси заявил послу, что время его работы в нашей стране станет периодом расцвета двусторонних контактов. Но теперь их отношения, по всей видимости, безнадежно испорчены.

 
 
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Российский посол позволил себе упрекнуть руководителя Беларуси, не называя прямо его имени. Стоит ли за высказываниями Михаила Бабича Владимир Путин и грозит ли...
 
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