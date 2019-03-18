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В Беларуси неожиданно подняли ставки акцизов на моторное топливо

19.03.2019 08:23 — Разное | Партизан  
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В ночь на 19 марта 2019 г. без предварительного уведомления общественности был опубликован Указ Президента от 15.03.2019 № 102 «Об установлении ставок акцизов на отдельные подакцизные товары», которым предусмотрено резкое увеличение ставок акцизов на моторное топливо.

В Беларуси неожиданно подняли ставки акцизов на моторное топливо
При этом, поскольку в самом Указе № 102 дата начал его действия не предусмотрена, этот законодательный акт вступил в силу с даты его включения в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, т.е. с 18 марта т.г.

Размер увеличения ставок акцизов, предусмотренных этим документом, выглядит достаточно странным. Мы уже привыкли, что ставки налогов, сборов и пошлин на сходные объекты обычно увеличиваются приблизительно на одну и ту же величину или, другими словами, на один и тот же процент. Такое уже не раз бывало не только со ставками акцизов, но и, например, с размером вывозных пошлин на нефть и нефтепродукты.

В то же время с Указом № 102 наблюдается в каком-то смысле уникальная ситуация: ставки акцизов на различные виды бензина и дизельного топлива подняты на одну и ту же величину – на 40 руб. за 1 тонну, вне зависимости от вида моторного топлива. В результате произошло следующее увеличение ставок акцизов:

– на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, – с 435,08 до 475,08 руб. за 1 тонну, т.е. на 9,2%;

– на автомобильный бензин класса 5 – с 252,59 до 292,59 руб. за 1 тонну, т.е. на 15,8%;

– на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, – со 187,05 до 227,05 руб. за 1 тонну, т.е. на 21,4%;

– на дизельное топливо класса 5 – со 138,33 до 178,33 руб. за 1 тонну, т.е. на 28,9%.

Разбежка повышений «в процентах» получилась достаточно большой (приблизительно в три раза), поскольку величина акцизов ранее отличалась весьма существенно в зависимости от вида топлива. Поэтому разовое их увеличение на одну и ту же величину привело к тому, что на топливо с более низкими ставками акцизов увеличение оказало большее влияние.


Другими словами, произошло определенное выравнивание ставок акцизов на различные виды моторного топлива, объяснить которое мы пока не беремся. Возможно, авторы Указа № 102 смогут это сделать позднее, хотя, скорее всего, величина такого повышения возникла из необходимости как-то «нейтрализовать» отказ России от компенсации за налоговый маневр и собрать в бюджет дополнительные средства.

Исключением из общего правила стал газ природный топливный компримированный, используемый в качестве автомобильного топлива. Здесь уже ставку акциза просто подняли ровно в два раза – с 54,21 до 108,42 руб. за 1000 куб. метров, или на 100%.

Как повышение ставок акцизов скажется на розничной цене моторного топлива, пока даже предположить невозможно. С одной стороны, как заявляют экономисты, до акцизов в стоимости топлива колеблется (при грубом округлении) от 10 до 20%. С другой – топливо для автомобилей у нас считается «социальным» товаром, повышение цен, на который жестко регулируется государством.

Так что цены на заправках могут как вырасти сразу на несколько копеек, «сломав» уже ставший привычным «воскресно-копеечный» сценарий Белнефтехима, так и вообще «не заметить» Указа № 102. Вот такое у нас странное и непредсказуемое ценообразование.


 
 
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В ночь на 19 марта 2019 г. без предварительного уведомления общественности был опубликован Указ Президента от 15.03.2019 № 102 «Об установлении ставок акцизов на отдельные...
 
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