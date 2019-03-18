ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции министр назвала кота Brexit из-за его нерешительности

19.03.2019 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Французский министр по делам Европы Натали Луазо заявила, что назвала своего кота Brexit, потому что он "нерешительный и не хочет выходить", когда она по его запросу открывает дверь.



Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает The Local.

"Он будит меня каждое утро, невыносимо и громко мяукает, потому что хочет выйти. Когда я открываю дверь, он, нерешительный, остается внутри. А потом, когда я его выгоняю, бросает на меня злые взгляды", - объяснила свое решение дать коту необычное имя французский министр.


Эта новость поступила после того, как британский парламент на прошлой неделе во второй раз отказался поддержать соглашение о выходе из ЕС.

Натали Луазо отвечает за подготовку Франции к Brexit. На посту министра по делам Европы она внимательно следила за переговорами между Лондоном и Брюсселем, которые продолжались два года.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский министр по делам Европы Натали Луазо заявила, что назвала своего кота Brexit, потому что он "нерешительный и не хочет выходить", когда она по его запросу...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-президента Перу задержали в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика