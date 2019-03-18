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Во Франции министр назвала кота Brexit из-за его нерешительности
Французский министр по делам Европы Натали Луазо заявила, что назвала своего кота Brexit, потому что он "нерешительный и не хочет выходить", когда она по его запросу открывает дверь.
Об этом в понедельник, 18 марта, сообщает The Local.
"Он будит меня каждое утро, невыносимо и громко мяукает, потому что хочет выйти. Когда я открываю дверь, он, нерешительный, остается внутри. А потом, когда я его выгоняю, бросает на меня злые взгляды", - объяснила свое решение дать коту необычное имя французский министр.
Эта новость поступила после того, как британский парламент на прошлой неделе во второй раз отказался поддержать соглашение о выходе из ЕС.
Натали Луазо отвечает за подготовку Франции к Brexit. На посту министра по делам Европы она внимательно следила за переговорами между Лондоном и Брюсселем, которые продолжались два года.
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Французский министр по делам Европы Натали Луазо заявила, что назвала своего кота Brexit, потому что он "нерешительный и не хочет выходить", когда она по его запросу...
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