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Экс-президента Перу задержали в США
В американском штате Калифорния задержали экс-президента Перу Алехандро Толедо в одном из ресторанов, сообщает Reuters 18 марта.
Полиция знала, что бывший глава Перу находится в розыске за коррупцию, однако наличие обвинений в Перу не давало правоохранителям права задерживать его в США. Тем не менее экс-президента все равно задержали, но за пьянство, пишет
МИД Перу подтвердил задержание Толедо, а сам экс-лидер страны назвал сообщение о его задержании частью заговора, со стороны политических противников.
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В американском штате Калифорния задержали экс-президента Перу Алехандро Толедо в одном из ресторанов, сообщает Reuters 18 марта.
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