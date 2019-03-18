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Экс-президента Перу задержали в США

19.03.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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В американском штате Калифорния задержали экс-президента Перу Алехандро Толедо в одном из ресторанов, сообщает Reuters 18 марта.

Полиция знала, что бывший глава Перу находится в розыске за коррупцию, однако наличие обвинений в Перу не давало правоохранителям права задерживать его в США. Тем не менее экс-президента все равно задержали, но за пьянство, пишет "Телеграф".
 
МИД Перу подтвердил задержание Толедо, а сам экс-лидер страны назвал сообщение о его задержании частью заговора, со стороны политических противников.


 
 
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В американском штате Калифорния задержали экс-президента Перу Алехандро Толедо в одном из ресторанов, сообщает Reuters 18 марта.
 
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