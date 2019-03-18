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В Чехии действовал мощный центр российских кибератак - СМИ
Чешский журнал Respekt обнародовал итоги собственного расследования о деятельности и обнаружении на территории страны крупного российского центра кибернетических атак.
По данным издания, для этих целей российские спецслужбы создали и использовали две компьютерных фирмы в Праге.
Формально эти частные компании занимались продажами компьютерного оборудования и программного обеспечения, однако их сотрудники также готовили хакерские атаки, используя свои компьютеры. Часть техники для этих фирм в Чехию привозили из России на автомобилях российского посольства с дипломатическими номерами, удалось выяснить журналистам Respekt по итогам двухмесячного расследования на территории РФ и Чехии.
Издание также сообщает, что группа могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими ячейками, действующими в других странах.
Тайная российская сеть киберпреступников включала в себя как чехов, так и россиян, получивших местное гражданство.
Чешским силам безопасности удалось раскрыть ее деятельность еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны как несколько российских граждан, так граждане Чехии, являющиеся выходцами из России. Итоги и детали этой операции до сих пор широко не разглашались.
В то же время, как напоминает
А в октябре 2018 года чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью задержал восемь граждан России и Вьетнама по подозрению в несанкционированном доступе к компьютерным системам и носителям информации.
Им были предъявлении обвинения. Следствие полагает, что киберпреступники пытались взломать системы регистрации, используемые для работы с заявлениями, подаваемыми для получения вида на жительство в Чехии. При этом была частично нарушена работа МИД страны.
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Чешский журнал Respekt обнародовал итоги собственного расследования о деятельности и обнаружении на территории страны крупного российского центра кибернетических...
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