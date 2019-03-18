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Политолог: Бабич спокоен и насмешлив, потому что в Кремле видят все слабины белорусского режима
Посол РФ в Беларуси и спецпредставитель Путина Михаил Бабич дал в Минске пресс-конференцию по случаю 5-летия российской оккупации Крыма. Почему тема на слуху? Потому что пресс-конференция, и последние резкие высказывания Бабича в сторону белорусского МИД подогревают размышления в белорусском пространстве о независимости нашей страны и угрозе для нее со стороны России, передает
Один из лидеров «Молодого Фронта» и защиты Куропат Дмитрий Дашкевич на «медийный бойкот» отреагировал следующим образом:
«Независимые СМИ решили не идти на постановку засланного казачка – это что-то новенькое в наших широтах. Если в шоу еще одного пациента перестанут участвовать – это будет означать, что мы живем уже в новой стране. В знак уважения к неожиданному и красивого ходу не открою ни одной новости на сайтах с шоу засланного».
Тем временем политический обозреватель Александр Класковский в статье на портале Naviny.by замечает, что пресс-конференция получилась скомканной и вялой. И предупреждает: хотя Бабич сегодня и выглядел не так лихо, как в заявлениях прошлой недели, но это вовсе не означает, что прессинг Москвы ослабнет:
«Бабич спокоен и насмешлив, потому что в Кремле прекрасно видят все слабины белорусского режима, всю его ограниченность в плане маневра. Сохраняя риторику, что мы друзья и все разрулим, де-факто Минску указывают на вассальной статус».
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Посол РФ в Беларуси и спецпредставитель Путина Михаил Бабич дал в Минске пресс-конференцию по случаю 5-летия российской оккупации Крыма. Почему тема на слуху?...
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