Политолог: Бабич спокоен и насмешлив, потому что в Кремле видят все слабины белорусского режима

Один из лидеров «Молодого Фронта» и защиты Куропат Дмитрий Дашкевич на «медийный бойкот» отреагировал следующим образом:





«Независимые СМИ решили не идти на постановку засланного казачка – это что-то новенькое в наших широтах. Если в шоу еще одного пациента перестанут участвовать – это будет означать, что мы живем уже в новой стране. В знак уважения к неожиданному и красивого ходу не открою ни одной новости на сайтах с шоу засланного».





Тем временем политический обозреватель Александр Класковский в статье на портале Naviny.by замечает, что пресс-конференция получилась скомканной и вялой. И предупреждает: хотя Бабич сегодня и выглядел не так лихо, как в заявлениях прошлой недели, но это вовсе не означает, что прессинг Москвы ослабнет:





«Бабич спокоен и насмешлив, потому что в Кремле прекрасно видят все слабины белорусского режима, всю его ограниченность в плане маневра. Сохраняя риторику, что мы друзья и все разрулим, де-факто Минску указывают на вассальной статус».