Служба на границе… А почему бы и нет?

В четверг, 14 марта, учащиеся 9-11 классов средней школы №7 г. Сморгони побывали в Сморгонском районном центре культуры. Здесь они познакомились с работой пограничной службы Республики Беларусь.





В холле учащиеся насладились звучанием военно-духового оркестра, а также посетили выставку. Здесь ребята узнали, какую одежду и оборудование используют на пункте пропуска таможенной службы, во время военных учений, а также в кинологической службе. Учащиеся воспользовались предоставленной возможностью собрать и разобрать на скорость пулемет Калашникова и примерить на себя продемонстрированную одежду.









Во время мастер-класса «Как узнать фальшивый документ?» старшеклассникам показали, как можно отличить настоящий паспорт от поддельного. За активное участие в мастер-классе десятиклассник Марк Авдеев получил приз.





Очень зрелищной оказалась демонстрация кинологической службой новых пород собак, которые помогают пограничникам в задержании преступников. Наши старшеклассники получили хорошую порцию адреналина, когда на одного из служащих в толпе напал «преступник». Грамотная помощь обученных четвероногих пограничников ускорила спасение «жертвы».





В актовом зале с учащимися была проведена профориентационная беседа. Ребята получили подробную информацию о поступлении в учреждения образования, которые готовят специалистов для пограничной службы Республики Беларусь: о проходных баллах, жилье, стипендии и дальнейших каналах трудоустройства.

В конце мероприятия наши десятиклассники дали интервью журналистам Сморгонского радио и телевидения. Ребята поделились своими планами на будущее, и один из вариантов – служба на границе.

Виктория КОВАЛЬЧУК, педагог-психолог средней школы №7 г. Сморгони.

Фото автора.