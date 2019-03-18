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Служба на границе… А почему бы и нет?
19.03.2019 — Разное | Светлы шлях
В четверг, 14 марта, учащиеся 9-11 классов средней школы №7 г. Сморгони побывали в Сморгонском районном центре культуры. Здесь они познакомились с работой пограничной службы Республики Беларусь.
В холле учащиеся насладились звучанием военно-духового оркестра, а также посетили выставку. Здесь ребята узнали, какую одежду и оборудование используют на пункте пропуска таможенной службы, во время военных учений, а также в кинологической службе. Учащиеся воспользовались предоставленной возможностью собрать и разобрать на скорость пулемет Калашникова и примерить на себя продемонстрированную одежду.
Во время мастер-класса «Как узнать фальшивый документ?» старшеклассникам показали, как можно отличить настоящий паспорт от поддельного. За активное участие в мастер-классе десятиклассник Марк Авдеев получил приз.
Очень зрелищной оказалась демонстрация кинологической службой новых пород собак, которые помогают пограничникам в задержании преступников. Наши старшеклассники получили хорошую порцию адреналина, когда на одного из служащих в толпе напал «преступник». Грамотная помощь обученных четвероногих пограничников ускорила спасение «жертвы».
В актовом зале с учащимися была проведена профориентационная беседа. Ребята получили подробную информацию о поступлении в учреждения образования, которые готовят специалистов для пограничной службы Республики Беларусь: о проходных баллах, жилье, стипендии и дальнейших каналах трудоустройства.
В конце мероприятия наши десятиклассники дали интервью журналистам Сморгонского радио и телевидения. Ребята поделились своими планами на будущее, и один из вариантов – служба на границе.
Виктория КОВАЛЬЧУК, педагог-психолог средней школы №7 г. Сморгони.
Фото автора.
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В четверг, 14 марта, учащиеся 9-11 классов средней школы №7 г. Сморгони побывали в Сморгонском районном центре культуры. Здесь они познакомились с работой пограничной...
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