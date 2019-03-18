ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Служба на границе… А почему бы и нет?

19.03.2019 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
В четверг, 14 марта, учащиеся 9-11 классов средней школы №7 г. Сморгони побывали в Сморгонском районном центре культуры. Здесь они познакомились с работой пограничной службы Республики Беларусь.

Служба на границе… А почему бы и нет?

В холле учащиеся насладились звучанием военно-духового оркестра, а также посетили выставку. Здесь ребята узнали, какую одежду и оборудование используют на пункте пропуска таможенной службы, во время военных учений, а также в кинологической службе. Учащиеся воспользовались предоставленной возможностью собрать и разобрать на скорость пулемет Калашникова и примерить на себя продемонстрированную одежду.

Служба на границе… А почему бы и нет?

Служба на границе… А почему бы и нет?

Во время мастер-класса «Как узнать фальшивый документ?» старшеклассникам показали, как можно отличить настоящий паспорт от поддельного. За активное участие в мастер-классе десятиклассник Марк  Авдеев получил приз.


Очень зрелищной оказалась демонстрация кинологической службой новых пород собак, которые помогают пограничникам в задержании преступников. Наши старшеклассники получили хорошую порцию адреналина, когда на одного из служащих в толпе напал «преступник». Грамотная помощь обученных четвероногих пограничников  ускорила спасение «жертвы».  

Служба на границе… А почему бы и нет?

В актовом зале с учащимися была проведена профориентационная беседа. Ребята получили подробную информацию о поступлении в учреждения образования, которые готовят специалистов для пограничной службы Республики Беларусь: о проходных баллах, жилье, стипендии и дальнейших каналах трудоустройства.

В конце мероприятия наши десятиклассники дали интервью журналистам Сморгонского радио и телевидения. Ребята поделились своими планами на будущее, и один из вариантов – служба на границе.

Виктория КОВАЛЬЧУК, педагог-психолог средней школы №7 г. Сморгони.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг, 14 марта, учащиеся 9-11 классов средней школы №7 г. Сморгони побывали в Сморгонском районном центре культуры. Здесь они познакомились с работой пограничной...
 
Новости дня
Новости разные
 
За и Против: оформлять ли пенсионное страхование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика