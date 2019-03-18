Сертификацию отменили, о безопасности забыли

Станции технического обслуживания автомобилей представляют собой многофункциональные предприятия, которые выполняют широкий спектр работ и услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей.



Техническое состояние автотранспорта, находящегося в эксплуатации, должно соответствовать требованиям нормативных правовых актов, принятых в Республики Беларусь. Требования стандартов направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, жизни и здоровья людей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды.

Почти на каждой СТО в перечне выполняемых услуг - шиномонтажные работы, включая снятие и установку колес, балансировку колес. Шиномонтажные работы всегда востребованы. Правильность проведения такой работы напрямую связана с безопасностью движения автотранспорта.

После проведения шиномонтажных работ автомобиль должен пройти контроль параметров, обеспечивающих безопасность движения автомобильного автотранспорта с использованием средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке.

Отдел госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта в 2018 – истекшем периоде 2019 года провел мониторинги состояния измерений при оказании услуг на станциях технического обслуживания автомобилей (СТО), на всех установлены нарушения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений.

В связи с отменой в Республике Беларусь обязательной сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств субъектами хозяйствования был ослаблен контроль за соблюдением требований законодательства об обеспечении единства измерений при контроле параметров, обеспечивающих безопасность движения и эксплуатации автотранспорта.

Станциям СТО выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Ирина ЦУКУР, главный государственный инспектор отдела госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.