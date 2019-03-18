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Сертификацию отменили, о безопасности забыли
19.03.2019 — Разное | Светлы шлях
Станции технического обслуживания автомобилей представляют собой многофункциональные предприятия, которые выполняют широкий спектр работ и услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей.
Почти на каждой СТО в перечне выполняемых услуг - шиномонтажные работы, включая снятие и установку колес, балансировку колес. Шиномонтажные работы всегда востребованы. Правильность проведения такой работы напрямую связана с безопасностью движения автотранспорта.
После проведения шиномонтажных работ автомобиль должен пройти контроль параметров, обеспечивающих безопасность движения автомобильного автотранспорта с использованием средств измерений, прошедших поверку в установленном порядке.
Отдел госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта в 2018 – истекшем периоде 2019 года провел мониторинги состояния измерений при оказании услуг на станциях технического обслуживания автомобилей (СТО), на всех установлены нарушения требований законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства измерений.
В связи с отменой в Республике Беларусь обязательной сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств субъектами хозяйствования был ослаблен контроль за соблюдением требований законодательства об обеспечении единства измерений при контроле параметров, обеспечивающих безопасность движения и эксплуатации автотранспорта.
Станциям СТО выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Ирина ЦУКУР, главный государственный инспектор отдела госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.
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Станции технического обслуживания автомобилей представляют собой многофункциональные предприятия, которые выполняют широкий спектр работ и услуг по...
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