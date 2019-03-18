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Промпроизводство в Беларуси выросло в январе-феврале на 0,9 процента
19.03.2019 09:13 — Разное | Ежедневник
По итогам двух первых месяцев 2019 года промышленное производство в Беларуси показало рост на 0,9%/ информирует Национальный статистический комитет.
Сообщается, что объем промпроизводства в Беларуси за январь — февраль в текущих ценах достиг 17,8 миллиарда белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.
Больше всего за указанный период промпроизводство выросло в горнодобывающей промышленности — на 3,1%.
Обрабатывающая промышленность страны показала рост промпроизводства на 1,1%. Аналогичные показатели в водоснабжении, деятельности по сбору, обработке и удалению отходов, ликвидации загрязнений.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом промпроизводство, наоборот, снизилось на 0,2%.
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По итогам двух первых месяцев 2019 года промышленное производство в Беларуси показало рост на 0,9%/ информирует Национальный статистический комитет.
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