Промпроизводство в Беларуси выросло в январе-феврале на 0,9 процента





По итогам двух первых месяцев 2019 года промышленное производство в Беларуси показало рост на 0,9%/ информирует Национальный статистический комитет.

Сообщается, что объем промпроизводства в Беларуси за январь — февраль в текущих ценах достиг 17,8 миллиарда белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,9% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

Больше всего за указанный период промпроизводство выросло в горнодобывающей промышленности — на 3,1%.

Обрабатывающая промышленность страны показала рост промпроизводства на 1,1%. Аналогичные показатели в водоснабжении, деятельности по сбору, обработке и удалению отходов, ликвидации загрязнений.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом промпроизводство, наоборот, снизилось на 0,2%.