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Беларусь вошла в список главных импортеров шоколада из России
19.03.2019 09:57 — Разное | Ежедневник
Одними из главных покупателей кондитерских изделий российского производства являются страны Евразийского экономического союза. На их долю приходится более половины всех поставок.
По итогам 2018 года в России по экспортным поставкам местного шоколада и конфет установлен рекорд. Импорт вырос на 11% и составил порядка 479 тысяч тонн. Лидерами по импорту стали Казахстан (17,4%), Беларусь (14,1%) и Китай (11,1%), пишет
По прогнозам специалистов в текущем году объем российских поставок должен увеличиться более чем на 20%. В денежном выражении показатель может превысить 1,3 млрд долларов.
Минсельхоз России отмечает, что кондитерская промышленность динамично развивается. За 2018 год экспорт продукции составит 1,1 млрд долларов.
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Одними из главных покупателей кондитерских изделий российского производства являются страны Евразийского экономического союза. На их долю приходится более...
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