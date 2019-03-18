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Беларусь вошла в список главных импортеров шоколада из России

19.03.2019 09:57 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь вошла в список главных импортеров шоколада из России

Одними из главных покупателей кондитерских изделий российского производства являются страны Евразийского экономического союза. На их долю приходится более половины всех поставок.

По итогам 2018 года в России по экспортным поставкам местного шоколада и конфет установлен рекорд. Импорт вырос на 11% и составил порядка 479 тысяч тонн. Лидерами по импорту стали Казахстан (17,4%), Беларусь (14,1%) и Китай (11,1%), пишет agronews.com.

По прогнозам специалистов в текущем году объем российских поставок должен увеличиться более чем на 20%. В денежном выражении показатель может превысить 1,3 млрд долларов.

Минсельхоз России отмечает, что кондитерская промышленность динамично развивается. За 2018 год экспорт продукции составит 1,1 млрд долларов.

 
 
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Одними из главных покупателей кондитерских изделий российского производства являются страны Евразийского экономического союза. На их долю приходится более...
 
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