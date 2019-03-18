Samsung Galaxy A40 за 249 евро полностью рассекречен до анонса

Samsung готовится к анонсу нового смартфона из линейки Galaxy A — Galaxy A40. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на WinFuture.



Фото: WinFuture

Диагональ экрана устройства составит 5,7 дюйма, сканер отпечатков пальцев будет находится на задней стороне корпуса. Как и в недавнем Galaxy A30 (наш полный обзор ), в Galaxy A40 фронтальная камера будет размещена в каплевидном вырезе в дисплее.

Процессором для смартфона выступит Exynos 7885. Оперативной памяти — 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Последнюю получится расширить через карты microSD. Объем аккумулятора — 4000 мАч. Скорее всего, устройство будет поддерживать ускоренную зарядку. В наличии также окажется NFC-чип, открывающий возможность совершать мобильные платежи.



Фото: WinFuture

Основная камера — двойная, на 16 Мп и 8 Мп (суперширокоугольная). Фронтальный модуль — 16 Мп. Корпус устройства будет пластиковым, с портом 3,5-мм для наушников и USB-C для подзарядки.

Скорее всего, гаджет официально анонсируют 10 апреля. На мероприятии также могут показать Galaxy A60 и Galaxy A90. Ориентировочная стоимость Galaxy A40 — 249 евро.

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