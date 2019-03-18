ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Samsung Galaxy A40 за 249 евро полностью рассекречен до анонса

19.03.2019 10:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Samsung готовится к анонсу нового смартфона из линейки Galaxy A — Galaxy A40. Об этом пишет PhoneArena со ссылкой на WinFuture.


Фото: WinFuture

Диагональ экрана устройства составит 5,7 дюйма, сканер отпечатков пальцев будет находится на задней стороне корпуса. Как и в недавнем Galaxy A30 (наш полный обзор), в Galaxy A40 фронтальная камера будет размещена в каплевидном вырезе в дисплее.

Процессором для смартфона выступит Exynos 7885. Оперативной памяти — 3 ГБ или 4 ГБ, постоянной — 32 ГБ или 64 ГБ. Последнюю получится расширить через карты microSD. Объем аккумулятора — 4000 мАч. Скорее всего, устройство будет поддерживать ускоренную зарядку. В наличии также окажется NFC-чип, открывающий возможность совершать мобильные платежи.


Фото: WinFuture

Основная камера — двойная, на 16 Мп и 8 Мп (суперширокоугольная). Фронтальный модуль — 16 Мп. Корпус устройства будет пластиковым, с портом 3,5-мм для наушников и USB-C для подзарядки.

Скорее всего, гаджет официально анонсируют 10 апреля. На мероприятии также могут показать Galaxy A60 и Galaxy A90. Ориентировочная стоимость Galaxy A40 — 249 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Samsung:

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, гаджет официально анонсируют 10 апреля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Назарбаева пригласили в суд над московским политтехнологом - "экстремистом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика