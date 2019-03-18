Когда КАЖДЫЙ в ответе за КАЖДОГО





В рамках редакционного проекта «Участок» журналистский десант в этот раз – на ВОРОНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ. Это Родина возлюбленной поэта Адама Мицкевича Марыли Верещако, соратника Кастуся Калиновского Людвига Нарбута. Здесь жил известный религиозный деятель еврейского народа Хаим Хафец и многие другие знаменитости. В числе архитектурных памятников и достопримечательностей – великолепные костёлы, часовни, усадьбы. В Гайтюнишках сохранился единственный в своем роде в Беларуси дом-крепость. В костёле деревни Трокели хранится чудотворная икона «Богоматерь Трокельская», привезенная в ХV веке из Вильни. Покой мирных граждан и порядок на территории 1,5 тысячи километров с населением свыше 25 тысяч человек, куда входят 336 населенных пунктов и 2 поселка городского типа (Вороново и Радунь), наряду с другими силовиками берегут вороновские правоохранители. Информационных поводов для этой поездки у нас было множество: грядущие День белорусской милиции, 8 Марта и, пожалуй, самый значительный – по итогам оперативно-служебной деятельности среди коллективов II категории за 2018 год Вороновский РОВД признан лучшим. О том, как живет райотдел сегодня, что способствует достижению высоких результатов, о планах на перспективу и многом другом рассказывает его руководитель – подполковник милиции РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ ХОМКО.

– Получить переходящий приз имени генерал-майора милиции Николая Анисимовича Судиловского «За высокую эффективность оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Гродненской области в предупреждении и раскрытии преступлений по итогам года» было для нас насколько неожиданно, настолько приятно. Такое событие первый раз в истории райотдела милиции! В 2017 году мы подошли к высоким результатам вплотную, но не получили столь высокую оценку. В 2018-м по оговоренным в приказе министерства критериям, которых порядка 40, не выполнили всего лишь две позиции. Понимали, что где-то на подступах к победе. Лично мне получить такой приз хотелось давно, еще когда работал начальником отдела правопорядка и профилактики под руководством Игоря Николаевича Генца в Ивьевском РОВД. Тогда мне казалось, что это далеко и недостижимо. Но когда получаешь удовлетворение от работы, а это верх совершенства, обязательно всё получится.

– Какие показатели служебной деятельности учитываются для вручения приза?

– Раскрытие преступлений; работа по розыску лиц, по линиям наркоконтроля, БЭП, ГАИ; профилактическая деятельность с ранее судимыми, несовершеннолетними; преступления в общественных местах; так называемая «пьяная преступность», критерии по собственной безопасности; некомплект среди личного состава; дисциплинарная практика и масса других направлений служебной деятельности.





– Руслан Григорьевич, как прийти к таким результатам, что способствовало достижению успеха? А, может, есть у вороновских правоохранителей своя формула?

– Специальной формулы и системы нет. На мой взгляд, должна быть команда, крепкое среднее звено. Ответственность не должна зацикливаться только на своем участке работы, необходим крепкий кадровый потенциал. У нас каждый отвечает за что-то и каждый что-то контролирует. Безусловно, важна дисциплина: регистрационно-учетная, транспортная, исполнительская. Руководитель должен быть примером, тогда можно требовать от своих подчиненных четкого выполнения обязанностей – это тоже работает на успех. Всё сложилось воедино, стремимся к совершенству, хоть, как говорится, нет ему предела.

– Как складывалась Ваша милицейская карьера в целом?

– Родом я из деревни Дубляны Мостовского района. В 1999-м закончил математический факультет купаловского университета, одну четверть поработал в школе. В Ивье за женой поехал, Елена Николаевна получила туда распределение. Когда проходил практику во время учебы в вузе, понял, что школа – это не моё. Хотел в правоохранительные органы. Ранее приходилось сталкиваться с их деятельностью как гражданину. Когда меня приняли на долж-ность инспектора ИДН, получился своеобразный симбиоз, где я реализовал образование и мечту. Дети были разные: из благополучных семей и трудные подростки. Опыта не имелось, но эта работа меня интересовала. Помню, когда получил погоны лейтенанта, с такой гордостью шел по улице! Очень ценю справедливость, сам стараюсь быть справедливым, в другой сфере, думаю, мне было бы трудно себя реализовать. После ИДН служил в этом же РОВД старшим инспектором отдела правопорядка и профилактики, потом его возглавил, в дальнейшем стал первым заместителем начальника РОВД. В общей сложности 15 ноября текущего года исполнится 20 лет моей службе в милиции.

– Сколько лет возглавляете коллектив Вороновского РОВД? Как Вас приняли?

– С сентября 2016-го. Приняли меня хорошо. Присмотревшись, понял, что коллектив работоспособный, первое впечатление не подвело: не ломал, что налажено, многое из наработок понравилось, где надо было – механизм наладили.

– Руслан Григорьевич, что Вы можете сказать о коллективе в целом, на кого положиться, чьим мнением особенно дорожите?

– Коллектив мужской, работоспособный, понимающий, компетентный. Всего служат 82 человека, средний возраст – до 40 лет, есть, конечно, и более опытные милиционеры. Большинство сотрудников с высшим образованием, специалисты основных служб окончили Академию МВД. Есть милиционеры и с непрофильным образованием. Отличный коллектив, я твердо это знаю и горжусь. Костяк – начальник отдела охраны правопорядка и профилактики подполковник милиции Мелько Пётр Станиславович (недавно отметили его 50-летие, опытный сотрудник, обучает молодежь премудростям милицейской службы); начальник ГАИ майор милиции Маковик Сергей Викторович, начальник ИВС майор милиции Янкевич Иван Иванович, начальник ОГиМ майор милиции Баенский Сергей Васильевич. Заместители мои – подполковники милиции Шилобрит Тадеуш Францевич и Ларионов Юрий Валерьевич, начальник штаба майор милиции Ковзусь Роман Вячеславович – тоже, как говорится, на своих местах. Отдельно отмечу молодого, перспективного начальника ОУР Пальчиса Сергея Яновича. Он меньше месяца у нас служит, но сумел организовать работу по-своему так, что на выходе только положительный результат деятельности всего подразделения.

– У Вас, насколько я знаю, тоже два высших образования?

– Да, я математик и правовед. В настоящее время учусь в магистратуре Академии МВД, это благодаря заместителю начальника УВД Игорю Николаевичу Генцу, он меня вдохновил учиться дальше.

– Что из наработок за время руководства райотделом доставляет наибольшее удовлетворение?

– За 2,5 года сделан ремонт с помощью Управления в криминальном блоке, капитальный ремонт здания, где находятся ГАИ, ИДН, уголовно-исполнительная инспекция. Предстоит ремонт и у нас, в настоящее время готовится проектно-сметная документация. Сотрудников нашего отдела неодно-кратно отмечали за бережное отношение к транспорту. Стремлюсь заботиться о людях: трое сотрудников получили квартиры, руководство райисполкома пошло навстречу, теперь начальник уголовного розыска на очереди.

– Граница накладывает свой отпечаток на правоохранительную деятельность. Какова специфика региона в связи с этим?

– В районе проживает 25 тысяч 200 человек. Протяженность границы с Литвой – 148 км. Сама она не доставляет проблем. Большой плюс в том, что её охраняют пограничники, с которыми у нас тесное взаимодействие по изъятию сигарет, самогона. Что касается перехода Бенякони, отпечаток на оперативную обстановку он, безусловно, накладывает. За прошлый год совершено 27 преступлений: контрабанда, уклонение от уплаты таможенных платежей. Все они пополняют негативную статистику. Словом, есть и плюсы, и минусы. С одной стороны мы полностью защищены границей, с другой – наши соседи: Щучинский, Ивьевский, Лидский районы. Международный пункт пропуска, как у нас, есть не в каждом регионе, он и дает статистику преступлений. Скапливаются очереди большегрузных машин, ГАИ постоянно дежурит там. Бывает, по три раза за сутки инспекторы выезжают для урегулирования ситуации по очередям. Надеемся, что строительство площадки для электронной очереди ослабит проблему.

– Охарактеризуйте криминогенную ситуацию на Вороновщине за прошлый год.

– Совершено 21 тяжкое и особо тяжкое преступление, в основном – по линии БЭП, в сфере семейно-бытовых отношений. Было одно убийство на бытовой почве. В течение трех часов разобрались с этим преступлением. Главными фигурантами уголовного дела стали муж и жена. Причиной конфликта со смертельным исходом оказалось пьянство. Люди работали, имели хозяйство, но вели асоциальный образ жизни, в итоге не поделили бутылку вина.

– Как боретесь с пьянством?

– Работаем по трем основным направлениям: выявляем граждан, находящихся в общественных местах в нетрезвом состоянии, таких фактов было 405; направляем в ЛТП (33 человека), непосредственно боремся с торгующими спиртным: изъято 8 тысяч 463 литра спиртосодержащей жидкости; 112 человек привлечено к административной ответственности за реализацию. Тесно взаимодействуем в этом направлении с сельскими советами, райисполкомом под руководством Николая Аркадьевича Розума, прокуратурой, другими субъектами профилактики. Помогают деревенские старосты, руководители хозяйств, граждане с активной жизненной позицией. Надежных помощников видим в лице городских дружинников, это работники организаций и учреждений. Два раза в неделю (в пятницу и субботу) совместно с сотрудниками милиции они патрулируют улицы, бары, проверяют на дому состоящих на учете.

– Руслан Григорьевич, по республике в целом и по области возросло количество преступлений в сфере высоких технологий. Есть IT-преступления на Вороновщине?

– Волна дошла и до нас. Есть проблемы. Ранее такому виду преступлений были подвержены крупные города, теперь и небольшие населенные пункты. В основном это снятие денег с картсчетов под любым предлогом, как правило, преступники действуют через соцсети и SMS. Проводим профилактическую работу, чтобы люди никому не сообщали данные по карточке. Работаем в трудовых коллективах, школах, информируем и через СМИ. В райотделе такие функции возложены на сотрудника уголовного розыска.

– Не менее актуальна проблема, связанная с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних. Есть такие факты на обслуживаемой территории?

– Был такой случай, он выявлен нами. Преступление квалифицируется по ч.3 ст.167 УК – половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет. Совершено оно в сфере быта. Насильственные действия между мужчиной и его падчерицей подтвердились, проводится расследование. Насильнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Проблема такая есть, о ней надо говорить. Если подобные факты известны, о них должны сообщать все источники, чтобы вовремя среагировать и не допустить ситуации, когда ломается психика несовершеннолетнего человека. У взрослого, который посягнул на половую неприкосновенность ребенка, она уже поломана. Помочь надо тому, кто сам не может себя защитить.

– Что делается по профилактике краж, и насколько остро стоит эта проблема в сельской местности?

– Они составляют 67% от всех преступлений. Над этим работаем активно, большое внимание уделяется профилактике такого рода преступлений. Не допущено хищений с объектов и предприятий, из магазинов. В целом удалось уменьшить количество краж на территории района на 12,5%, всего совершено 56, 62,5% раскрыто. Наиболее часто воруют велосипеды, деньги, металл в частных владениях, чтобы сдать и получить деньги. Серьезно работаем с организациями и предприятиями через представления руководителям. Выступаем на сходах, доносим информацию через участковых. Но, к сожалению, многие хищения по-преж-нему совершаются из-за беспечности самих граждан.

– Какова обстановка на дорогах?

– Основное беспокойство – скопление транспорта на переходе в Беняконях – до 300 фур. Есть проблема с мотоциклистами: в прош-лом году было ДТП со смертельным исходом. Особые усилия в это время года направляем на выявление граждан без светоотражающих элементов, пьяных водителей, работаем по превышению скоростного режима. Территория 3 сельсоветов находится на удалении 35 км от города, ГАИ уделяет им особое внимание. Автоинспекция состоит из 10 человек, коллектив, на мой взгляд, очень работоспособный и грамотный.

– Что делается для того, чтобы сплотить коллектив?

– Собираемся по знаковым датам, профессиональным праздникам. Проводим спортивные мероприятия летом. В феврале нынешнего года ездили в Логойск покататься на лыжах, остались довольны. Связали эту поездку с получением приза имени Судиловского. Раньше ездили на хоккей. Словом, спорт как метод отвлечься от милицейских будней, а также отдых на природе, здоровый образ жизни – не на последнем месте. Во многом нам помогает Совет ветеранов, который возглавляет Антон Иванович Стецкий. Вместе с ними празднуем День чествования ветеранов. Всем запомнились совместные поездки в Мир и Несвиж. Надо уметь не только хорошо работать, но и отдыхать. Должен быть баланс.

– Где лично Вы берете силы?

– Еду домой на выходные в Ивье, я семейный человек. Там у меня свой дом, огород, гараж. Люблю заниматься машиной – всё, что её касается, делаю сам. Увлекаюсь охотой, особенно два последних года, приобрел новое ружьё, в меньшей степени – рыбалкой. Привлекает меня сам процесс. Во всём помогает и поддерживает семья. Жена Елена Николаевна – начальник отдела образования в Ивье, математик. Мы вместе учились. Дружили с третьего курса, в ноябре 1990-го поженились. У нас двое детей. Дочь Саша учится на 2-м курсе филфака БГУ, Владислав – 11-классник, собирается поступать в военную академию. Горжусь детьми, благодарен жене за поддержку и понимание.

– Ваши близкие тоже, наверняка, гордятся Вами?

– Думаю, да. Именно поэтому понимаю родителей, которых доводится награждать за достойное воспитание сыновей, как было недавно у нас, когда такой чести был удостоен сотрудник ГАИ. Это очень приятно. Мои родители гордятся и мной, и сестрой, которая тоже носит погоны. Мама Мария Петровна, хоть и на пенсии, работает экономистом, отец Григорий Алексеевич – тоже на заслуженном отдыхе. Живут они в Лидском районе. Старюсь за-глядывать к ним, помочь по дому, для них событие – когда в гости наведываемся всей семьей.

– Чего хотелось бы в обозримом будущем?

– Сплотить еще больше коллектив, чтобы не было «неудов», чтобы была одна большая дружная семья, райотдел работал как хорошо отлаженный механизм: остановился один узелок – на его место готов другой.

– Спасибо за интервью. Искренне желаю, чтобы всё задуманное сбылось, а приз имени Судиловского получил бы в райотделе постоянную прописку!

Мария Зубрицкая

Фото автора

http://uvd.grodno.by