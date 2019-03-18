Представили проект Концепции информбезопасности Беларуси

Сферу влияния отечественных средств массовой информации в Беларуси нужно расширить. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности Беларуси.





«То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве, — отметил Александр Лукашенко. — Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием. И мы это умеем делать, но почему-то считаем: «Да ладно, обойдется, пронесет».

Президент обратил внимание, что главное — быстро, четко, максимально полно доносить до людей правдивую информацию. «Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы этого не сделаем», — заметил глава государства.

Александр Лукашенко убежден, что необходимо предпринимать меры по повышению объема, разнообразия и качества национального вещания, доверия населения к официальным массмедиа.

Требуется также проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации. «Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы — не политики, вы — люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства. Оставьте политику Президенту», — сказал он.

Глава государства подчеркнул: «Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные, а добавить нашу бездеятельность и недисциплинированность, — то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет».

По словам А. Лукашенко, в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот. «В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Да это и невозможно: и не только потому что у нас интернет появился — изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо — типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит», — отметил Президент.

Он добавил, что в информационном пространстве должно быть удобно и безопасно всем, а не отдельным людям, извлекающим выгоду за счет интересов других.

Концепция информационной безопасности вынесена на обсуждение Совета безопасности Беларуси. Документ разрабатывался в плановом порядке по поручению главы государства Александра Лукашенко с учетом особенностей и непростых тенденций современной обстановки.

Президент отметил, что в разработке проекта концепции приняли участие в том числе представители научной сферы, специалисты в конкретных сферах, государственные служащие. В числе обозначенных практических мер и аспектов, связанных с обеспечением информационной безопасности, Александр Лукашенко считает необходимым более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом.

«В стране неуклонно увеличивается количество электронных ресурсов и коммуникаций. В ближайшие десятилетия большинство отраслей будут переориентированы на новые цифровые экономические модели. Государство, безусловно, заинтересовано в том, чтобы люди получали максимально полную и достоверную информацию. Имели возможность защитить свои личные права в медиапространстве и в целом повышали комфортность жизни за счет новейших достижений», — заявил белорусский лидер.

Проект Концепции информационной безопасности Беларуси — это исключительно белорусский национальный продукт, рассчитанный на широкое внутреннее и внешнее потребление. Концепцию информационной безопасности Беларуси планируется утвердить в ближайшее время.

Документ разрабатывался, исходя из геополитических интересов Беларуси, ее места и роли в современном мире. В концепции отражены современные вызовы и угрозы, которые формируются в информационной сфере и представляют опасность для конституционных основ и жизнедеятельности государств.

Впервые закреплено понятие информационного суверенитета как неотъемлемое и исключительное верховенство права государства самостоятельно определять правила владения, пользования и распоряжения национальными информационными ресурсами, осуществлять независимую внешнюю и внутреннюю государственную информационную политику, формировать национальную информационную инфраструктуру, обеспечивать информационную безопасность. Предполагается, что это будет достигнуто в том числе за счет проведения политики информационного нейтралитета, предусматривающей уважение общепризнанных и общепринятых прав любого государства в данной сфере, исключение вмешательства в информационную сферу других стран.

Впервые в публичном документе также указывается готовность государства непрерывно выявлять риски, вызовы и угрозы в информационной сфере и реагировать на них. Вводится в официальный оборот термин «кибербезопасность».

Помимо эффективной работы СМИ, в проекте концепции подчеркивается важность активного присутствия государства в интернете: речь идет не только об официальных сайтах государственных органов, но и о блогосфере, мессенджерах и социальных сетях.

По материалам БЕЛТА подготовила Ольга РЕМНЕВА