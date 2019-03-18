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Турист выиграл в казино Лас-Вегаса миллион долларов
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
В американском Лас-Вегасе турист с Гавайских островов выиграл в казино джекпот и стал обладателем миллиона долларов, сообщает KTNV.
Гость зашел в казино, расположенное в отеле в центре Лас-Вегаса, пять минут провел за игрой в автоматы и выиграл джекпот в размере одного миллиона долларов. Больше никаких подробностей о счастливчике не раскрывается.
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В американском Лас-Вегасе турист с Гавайских островов выиграл в казино джекпот и стал обладателем миллиона долларов, сообщает KTNV. Гость зашел в казино,...
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