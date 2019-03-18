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Возле БелАЭС появится 10 пунктов измерений для контроля радиационной обстановки

19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В районе Белорусской атомной электростанции появится 10 новых пунктов измерений для контроля радиационной обстановки, сообщил сегодня журналистам начальник службы радиационного мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Михаил Коваленко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Эти автоматические станции будут поставлены оператором, то есть Белорусской АЭС, они должны быть введены в эксплуатацию до пуска станции. Места для этих пунктов уже определены, расположатся они в зоне наблюдения радиусом 12,9 км от БелАЭС», — отметил Михаил Коваленко.

Сейчас в Беларуси работают пять автоматических систем контроля радиационной обстановки (АСКРО): в районе влияния АЭС сопредельных государств работают 22 пункта измерений, еще 10 пунктов — в районе БелАЭС. Таким образом, две системы наблюдений (существующая Белгидромета и планируемая БелАЭС) будут дополнять друг друга.

«В зоне строительства белорусской станции также организованы три дополнительных пункта отбора радиоактивных выпадений и аэрозолей, четыре пункта проведения радиационного мониторинга почв и три пункта мониторинга поверхностных вод», — добавил Михаил Коваленко.

Кроме того, в 2019-2020 годах Белгидромет планирует модернизировать пункты АСКРО в зонах влияния Ровенской, Чернобыльской и Игналинской АЭС. «Будет проведена модернизация до уровня системы АСКРО в районе размещения БелАЭС. Это не только замена детекторов, но также глубинная модернизация как программного обеспечения, так и средств передачи информации», — пояснил начальник службы радиационного мониторинга Белгидромета.

 
 
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В районе Белорусской атомной электростанции появится 10 новых пунктов измерений для контроля радиационной обстановки, сообщил сегодня журналистам начальник...
 
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