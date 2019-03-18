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ЦТ-2019
19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска
Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году:
Установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации и проведения ЦТ.
Сроки регистрации: 2 мая — 1 июня.
Резервные дни:
ЦТ по всем учебным предметам в резервные дни будет проходить в БГУ.
Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни: 30 июня — 2 июля.
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Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году: 11 июня — белорусский язык, 13 июня — русский...
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