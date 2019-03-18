ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЦТ-2019

19.03.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году:

  • 11 июня — белорусский язык,
  • 13 июня — русский язык,
  • 15 июня — обществоведение,
  • 17 июня — математика,
  • 19 июня — биология,
  • 21 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский),
  • 23 июня — химия,
  • 25 июня — физика,
  • 27 июня — история Беларуси,
  • 29 июня — география,
  • 1 июля — всемирная история (новейшее время).
  • Начинаться ЦТ будет в 11.00.

Установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации и проведения ЦТ.

Сроки регистрации: 2 мая — 1 июня.

Резервные дни:

  • 6 и 8 июля — белорусский и русский языки;
  • 6 и 10 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история (новейшее время).

ЦТ по всем учебным предметам в резервные дни будет проходить в БГУ.

Сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни: 30 июня — 2 июля.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2019 году: 11 июня — белорусский язык, 13 июня — русский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Криушенко о квалификации к Евро-2020: «Возможность ещё раз сыграть с соперниками очень хорошего уровня»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.03.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика