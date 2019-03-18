В Беларуси планируют закрыть все мини-полигоны для твердых коммунальных отходов (ТКО) до 2022 года, сообщила журналистам начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Марина Толстик, передает корреспондент БЕЛТА.

Эти планы сформированы с учетом позиции Министерства природных ресурсов и окружающей среды. Число мини-полигонов для ТКО сократилось с 3 203 в 2010 году до 938 в 2018-м.

В настоящее время проходит согласование концепция по созданию в Беларуси производств по сортировке и использованию отходов, а также полигонов для захоронения ТКО. Планируется, что в состав региональных объектов войдут автоматизированные линии сортировки для отбора пригодных к использованию вторичных материальных ресурсов, передвижные комплексы для переработки строительных отходов с получением материалов для дорожных и строительных работ, оборудование для переработки отходов пластмасс, электронного оборудования и т.д.

«Совместно с заинтересованными прорабатывается вопрос финансирования данной концепции. В этом направлении двигается не только Министерство жилищно-коммунального хозяйства, но и все облисполкомы», — отметила Марина Толстик.

БЕЛТА.